الداخلية : تنفيذ تمرين محاكاة تطبيقي للتصدي لعمليات إرهابية متزامنة بالمنطقة البترولية برادس ومدينة الثقافة

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نفذت وحدات أمنية، صباح اليوم الأربعاء، تمرين محاكاة تطبيقي (عملية بيضاء) للتصدي لعمليات إرهابية متزامنة بكل من المنطقة البترولية برادس ومدينة الثقافة بشارع الحبيب بورقيبة بتونس، وذلك وفق ما أفاد به الناطق الرسمي لوزارة الداخلية فاكر بوزغاية وكالة تونس افريقيا للانباء.



ووفق ذات المصدر، ياتي هذا التمرين الذي حضره وزير الداخلية خالد النوري رفقة كاتب الدولة المكلف بالامن الوطني سفيان بالصادق، في إطار تقييم مستوى الأهبة العملياتية لدى الوحدات الأمنية بمختلف اختصاصاتها واختبار مستوى التنسيق الاستراتيجي والتكتيكي والعملياتي بين مختلف الأطراف المتداخلة أثناء إدارة أزمة ذات طابع إرهابي من خلال التصدي لعمليات إرهابية متزامنة.





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وجرى تنفيذ هذا التمرين بالتعاون مع عدد من الهياكل المتدخلة، على غرار الجيش الوطني ووزارات الشؤون الثقافية والصحة والصناعة والمناجم والطاقة.