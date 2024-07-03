قبلي: جلسة عمل لمتابعة سير الموسم الفلاحي من حيث حماية التمور من الافات والتحضير لتغليف العراجين

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خصصت جلسة عمل انتظمت يوم امس الثلاثاء بمقر ولاية قبلي لمتابعة سير الموسم الفلاحي خاصة من حيث التقدم في عملية حماية صابة التمور من افة عنكبوت الغبار والتحضير لموسم تغليف العراجين بالناموسية.





واكد والي الجهة محمد الطيب الخليفي خلال هذه الجلسة ان الامطار التي شهدتها اغلب مناطق الولاية في الاشهر الماضية تسببت في بعض العزوف من قبل عدد من الفلاحين عن القيام بعملية مداواة عنكبوت الغبار، مشيرا الى انه تم تسجيل بعض التأخر في توفير مادة البخارة خلال هذا الموسم، داعيا الى حسن الاعداد لموسم حماية صابة التمور من التقلبات المناخية عبر الاسراع باتمام صفقات التزود بمادة الناموسية لتفادي اية اشكاليات قد تسجل في التزود بهذه المادة في وقتها، وليتم وضعها على ذمة الفلاحين بصفة مبكرة



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ودعا الى تامين توفر الكميات الكافية من المبيدات التي تستعمل في المداواة العلاجية لافة عنكبوتة الغبار، واكد ضرورة الترفيع في المنحة المخصصة لتنظيف الواحات ليصل المبلغ المخصص لتنظيف الهكتار الواحد الى حدود 500 دينار عوضا عن 7 دنانير حاليا.

ومن ناحيته، اشار المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية اسامة رحماني الى تسجيل الاصابة بعنكبوتة الغبار ببعض الواحات، مشيرا الى انه تم بالتعاون مع المركز الفني للتمور، تركيز 6 محطات لرصد هذه الافة ومدى انتشارها بالمقاسم الفلاحية خاصة وان العوامل المناخية الحالية تعتبر ملائمة لتكاثرها في ظل الهبوب المتكرر للرياح الرملية وارتفاع درجات الحرارة علاوة على الجفاف.

واكد بالمناسبة تسجيل اصابات بحشرة الاوركتاس في عدد من واحات معتمديتي رجيم معتوق والفوار، مشيرا الى تواصل تنظيم الايام التحسيسية حول سبل حماية صابة التمور، ومؤكدا على ضرورة الاعداد الجيد لموسمي حماية العراجين وترويج الصابة عبر التفكير منذ الان في بعث نقاط بيع التمور من المنتج الى المستهلك خاصة بالولايات الكبرى

وبدوره اكد المدير الجهوي للمجمع المهني المشترك للتمور عياض بنحمد، ان الادارة بصدد اتمام عدد من الصفقات، خاصة منها المتعلقة بتوفير المبيدات والمضخات التي ستساعد الفلاحين في مداواة عنكبوت الغبار، علاوة على صفقة توفير مادة الناموسية

واوضح ممثل المركز الفني للتمور انيس زوبة ان عمليات رصد افة عنكبوتة الغبار متواصلة بمختلف المحطات التي تم تركيزها ببعض واحات الجهة، واشار الى ظهور اعراض للاصابة ببعض الاماكن خلال هذه الفترة وهو ما يتطلب الاسراع في القيام بالتدخلات العلاجية باستعمال المبيدات مع امكانية مواصلة استعمال مادة البخارة في الاماكن غير الموبوءة

وشدد على اهمية مراقبة العراجين اثناء قيام الفلاحين بعملية تدليتها بين جريد النخيل للتثبت من احتمال وجود عنكبوت الغبار في بعض الاماكن غير المرئية، وهو ما يساعد في حسن التصدي لها باستعمال المبيدات المصادق عليها من قبل وزارة الفلاحة

وتم خلال هذه الجلسة، تقديم عدة مقترحات من اجل الحفاظ على سلامة صابة التمور، منها اقتراح المدير الجهوي لديوان تربية الماشية عز الدين الفقيه تكثيف الزراعات العلفية تحت اشجار النخيل للمساهمة في تثبيت افة عنكبوت الغبار في الارضية، واقترح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري توفيق التومي احداث شركات تعاونية صغرى تعمل في مجال مداواة هذه الافة وبعث لجنة جهوية مصغرة تتابع سير الموسم الفلاحي وتسهر على انجاح التدخلات المطلوبة في وقتها