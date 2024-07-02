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رئيس الجمهورية يُعفي رئيس مدير عام ''الصوناد'' من مهامه

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Publié le Mardi 02 Juillet 2024 - 22:41 قراءة: 0 د, 15 ث
      
قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 2 جويلية 2024، إعفاء أحمد صولة، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، من مهامه.
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