وزير البنى التحتية البوركيني يعبر عن عميق تقديره لكفاءة وخبرة الشركات التونسية العاملة في مجال البنية التحتية

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عبّر وزير البنى التحتية وتحسين النفاذ البوركيني آداما لوك سورغو، أثناء لقائه اليوم الثلاثاء بواقادوقو، بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار عن عميق تقديره لكفاءة وخبرة الشركات التونسية العاملة في مجال البنية التحتية على غرار شركة "سوروبات".



وأشاد الوزير البوركيني، وفق بلاغ أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بجودة الأشغال والخدمات التي تقوم بها هذه الشركة في بوركينا فاسو مبرزا الدور الذي تضطلع به من خلال إنجاز مشاريع ذات بعد اجتماعي وتنموي، وهو ما يُعدّ مثالا للتعاون المثمر الذي ينبغي البناء عليه والعمل على تطويره في ضوء الآفاق الواعدة للنهوض بالبنية التحتية في بوركينا فاسو.





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وأكد المسؤول البوركيني حاجة بلاده لمزيد الاستفادة من الخبرات والكفاءات التونسية في مجال البنية التحتية والإنشاءات، مشيرا إلى أن بلاده مقبلة على انجاز مشاريع هامة في مجال الطرقات والجسور والقنوات وغيرها. وعبّر في هذا السياق عن استعداد سلطات بلاده لدعم وجود الشركات التونسية بها، من خلال توفير كافة التسهيلات اللازمة.



من جانبه عبّر نبيل عمّار عن ارتياح تونس لواقع التعاون بين البلدين في مجال البنية التحتية، معربا عن تطلعه لمزيد تطويره بالنظر لما تتمتع به الشركات التونسية العاملة في المجال من خبرات كبيرة مشهود لها بالتميز على المستوى الإفريقي.