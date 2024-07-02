Babnet

وزير البنى التحتية البوركيني يعبر عن عميق تقديره لكفاءة وخبرة الشركات التونسية العاملة في مجال البنية التحتية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66846c8f493d70.03010147_jkoniqefpmhgl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 02 Juillet 2024 - 21:48 قراءة: 0 د, 57 ث
      
عبّر وزير البنى التحتية وتحسين النفاذ البوركيني آداما لوك سورغو، أثناء لقائه اليوم الثلاثاء بواقادوقو، بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار عن عميق تقديره لكفاءة وخبرة الشركات التونسية العاملة في مجال البنية التحتية على غرار شركة "سوروبات".

وأشاد الوزير البوركيني، وفق بلاغ أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بجودة الأشغال والخدمات التي تقوم بها هذه الشركة في بوركينا فاسو مبرزا الدور الذي تضطلع به من خلال إنجاز مشاريع ذات بعد اجتماعي وتنموي، وهو ما يُعدّ مثالا للتعاون المثمر الذي ينبغي البناء عليه والعمل على تطويره في ضوء الآفاق الواعدة للنهوض بالبنية التحتية في بوركينا فاسو.

...

وأكد المسؤول البوركيني حاجة بلاده لمزيد الاستفادة من الخبرات والكفاءات التونسية في مجال البنية التحتية والإنشاءات، مشيرا إلى أن بلاده مقبلة على انجاز مشاريع هامة في مجال الطرقات والجسور والقنوات وغيرها. وعبّر في هذا السياق عن استعداد سلطات بلاده لدعم وجود الشركات التونسية بها، من خلال توفير كافة التسهيلات اللازمة.

من جانبه عبّر نبيل عمّار عن ارتياح تونس لواقع التعاون بين البلدين في مجال البنية التحتية، معربا عن تطلعه لمزيد تطويره بالنظر لما تتمتع به الشركات التونسية العاملة في المجال من خبرات كبيرة مشهود لها بالتميز على المستوى الإفريقي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290265


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  17:00 Rom euro_2024 - Ned euro_2024 |
 Euro_2024  20:00 Aus euro_2024 - Tur euro_2024 | |
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 22:41 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*