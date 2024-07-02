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"نسائم تراثيّة بالمهرجانات الصيفيّة" تظاهرة مهداة لجمهور المهرجانات تروج للمنتوج الحضاري والثقافي لبلادنا

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Publié le Mardi 02 Juillet 2024 - 21:17 قراءة: 0 د, 54 ث
      
"نسائم تراثيّة بالمهرجانات الصيفيّة " تظاهرة جديدة تنظمها وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثّقافية من أجل تمكين جمهور المهرجانات من اكتشاف التّراث الثّقافي بطريقة مبتكرة تساعدهم على فهمه بشكل أفضل والتعرّف على التراث الماديّ وغير الماديّ للجهات. وستقام هذه التظاهرة خلال فعاليات مهرجانات أوذنة ودقة والجم وبلاريجيا وليالي المتحف بسوسة.

وأوضحت الوكالة في بلاغ لها اليوم أن تنظيم هذه التظاهرة يأتي "في إطار انفتاحها على محيطها الخارجي، وحرصا على تعزيز التّفاعل والتواصل مع الجمهور والمهتمّين بالتراث وبمبادرة نوعيّة تهدف للترويج للمخزون الحضاري والثّقافي الّذي تزخر به بلادنا".

...

وسيقع تعريف جمهور المهرجانات على التراث المادي وغير المادي باستعمال وسائط رقميّة حديثة، وذلك من خلال عرض أشرطة وثائقيّة وخوض تجارب غامرة في الواقع الافتراضي والواقع المعزّز لعدد من المتاحف والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية، على امتداد أيام هذه التظاهرة التي من شأنها أن تعزز السياحة الثقافية ببلادنا.

وستشمل هذه التظاهرة المهرجانات التالية:
-مهرجان دقة الدولي : يوم 04 جويلية 2024.
-مهرجان بلاريجيا الدولي : يوم 26 جويلية 2024.
-مهرجان أوذنة الدولي : يوم 29 جويلية 2024.
-مهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية: يوم 03 أوت 2024.
-مهرجان ليالي المتحف الأثري بسوسة : يوم 23 أوت2024.


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