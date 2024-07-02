مدينة العلوم: مدرسة صيفية في علوم الحياة والأرض وأخرى في الكيمياء من 3 إلى 5 جويلية الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/citedessciences.jpg width=100 align=left border=0>

أفادت مدينة العلوم بتونس، اليوم الثلاثاء، أنها تنظم من 3 إلى 5 جويلية الجاري وبمناسبة العطلة الصيفية، مدرسة صيفية لعلوم الحياة والأرض وأخرى في الكيمياء وذلك لفائدة تلاميذ المدارس الإعدادية وذلك حسب بلاغ المدينة على صفحتها على فيسبوك.





ودعت مدينة العلوم بتونس الراغبين في المشاركة، إلى الاتصال مباشرة بمكتب الاستقبال بمدينة العلوم ودفع معلوم 60 دينارا للمشاركة، مشيرة إلى أن عدد البقاع محدود.



...







ولفت البلاغ الى أن البرنامج التربوي للمدرسة الصيفية لعلوم الحياة والأرض يرتكز بالخصوص،على العلوم الطبيعية على غرار البيولوجيا والايكولوجيا (علم البيئة) وعلم الأعصاب.



كما توفر المدرسة جملة من الأنشطة المتنوعة تقوم على التجربة والملاحظة والزيارات لفضاء المدينة إضافة إلى تقديم عروض تشفع بنقاشات الى جانب الفرصة الممتازة التي تتيحها للتلاميذ المهتمين بالعلوم لإكتشاف مجالات جديدة والانغماس في عالم مثير من علوم الحياة والأرض.



أما بالنسبة للمدرسة الصيفية للكيمياء الموجّهة بالأساس الى تلاميذ المدارس الإعدادية، فسيحظى المشاركون فيها بفرصة لاكتشاف الأسس العلمية اللازمة لفهم مجال الكيمياء وذلك من خلال برنامج متوازن يجمع بين المفاهيم النظرية والتجريبية. وستمنح هذه المدرسة شهادات للمشاركين.