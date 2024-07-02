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بطاقة ايداع بالسجن في حق النائب بالبرلمان معز بن يوسف

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Publié le Mardi 02 Juillet 2024 - 15:07 قراءة: 0 د, 22 ث
      
تم أمس اصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ النائب بالبرلمان عن ولاية سوسة معزّ بن يوسف، من اجل تهم تعلقت بهضم جانب موظّف عمومي أثناء أدائه لوظيفه بالقول والتهديد والإعتداء على موظف عمومي خلال أدائه لوظيفه أو بمناسبتها بالعنف الشديد والقذف العلني والسكر الواضح.

كما قرّرت النيابة العمومية إحالة على الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 يوم الجمعة 5 جويلية الجاري وذلك على خلفية نشوب خلاف بينه وبين سائق تاكسي سرعان ما تطوّر مع أعوان دوريّة أمنيّة


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