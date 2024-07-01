سلوى العباسي: وزارة التربية بصدد دراسة امكانية رقمنة الامتحانات الوطنية

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قالت وزيرة التربية، سلوى العباسي، الاثنين بسليانة، ان الوزارة بصدد دراسة امكانية رقمنة امتحانات السيزيام والنوفيام بما يتيح حوكمة افضل لهذه الامتحانات الوطنية.



واكدت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، على هامش زيارة غير معلنة أدتها الى عدد من المؤسسات التربوية بولاية سليانة، امكانية رقمنة كذلك لاختبارات البكالوريا، اذا توفرت الظروف اللازمة مبرزة أهمية الرقمنة في التقليص من حالات الغش والضغط على التكاليف من خلال حوكمة افضل للإمكانيات البشرية والمادية.





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واشارت العباسي الى مجهودات الإطارات التربوية بمركز الإصلاح بالمعهد المختلط بمدينة سليانة، رغم نقص بعض التجهيزات مضيفة أن برنامج زيارتها يتضمن زيارة المندوبية الجهوية للتربية للاطلاع على حاجيات كافة المؤسسات التربوية بما في ذلك التجهيزات والنقائص.



واعلنت زيرة التربية "أن ندوة ستضم المندوبين الجهويين للتربية في مختلف جهات البلاد ستنعقد خلال هذه الصائفة وستكون مناسبة لعرض حاجيات كافة الولايات.



وتحولت العباسي الى معهد بن مشارقة من ولاية زغوان ثم معهدي برقو والمنجي سليم من ولاية سليانة ومركز الإصلاح والمندوبية الجهوية للتربية.



يذكر أن الزيارة غير المعلنة واكبها المندوب الجهوي للتربية و عدد من الإطارات التربوية.



يشار الى ان أكثر من 41 ألف تلميذ وتلميذة شرعوا اليوم الاثنين في اجتياز امتحانات دورة المراقبة لبكالوريا 2024 التي تتواصل على مدى 4 أيام لتنتهي يوم 4 جويلية 2024 بكامل ولايات الجمهورية. وسيقع الإعلان عن نتائجها يوم 14 جويلية 2024.





ويجتاز هذه الامتحانات 1040 تلميذا وتلميذة بولاية سليانة، موزعين على 18 مركز اختبار، وفق ما صرح به ل(وات) المندوب الجهوي للتربية نور الدين غباش.

