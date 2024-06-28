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الكاف: الاتحاد الجهوي للفلاحة يدعو مربي الأبقار إلى اليقظة التامة إثر ظهور بؤر لمرض الجلد العقدي في ولايات جزائرية حدودية

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Publié le Vendredi 28 Juin 2024 - 15:41 قراءة: 0 د, 44 ث
      
دعا الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف، اليوم الجمعة، كافة مربي الأبقار لا سيما المقيمين بالقرب من الحدود التونسية الجزائريّة إلى اليقظة وتوخي الحذر وذلك بعد ظهور بعض بؤر مرض الجلد العقدي لدى الأبقار بعدد من الولايات الجزائرية القريبة من الحدود التونسية.
وطالب الاتحاد الجهوي السلط وهياكل المنظمة الفلاحية والفلاحين إلى التدخّل الحازم لمواجهة هذا النوع من الأمراض المنقولة والعمل بسرعة على منعها من الوصول الى بلادنا.
من جانبه، أكّد رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف، فتحي الزمالي، في تصريح لصحفي "وات"، عدم تسجيل أي إصابة بمرض الجلد العقدي في تونس، كما أنّ ولاية الكاف خالية تماما من الأمراض الحيوانية المعدية ولم يتم تسجيل أي إصابة في قطيع الماشية الذي خضع إلى التلاقيح اللازمة خلال حملات التلقيح المنجزة منذ مطلع السنة.
ودعا الفلاحين إلى العمل على مقاومة الحشرات الناقلة لهذا المرض باستعمال المبيدات المستوجبة في الغرض وملازمة اليقظة عن ظهور علامات مرضية مفاجئة.


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