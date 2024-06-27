البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يلتزم بتمويل بقيمة 40 مليون دولار أمريكي لفائدة صندوق دعم الشركات المتوسطة في مصر والمغرب وتونس

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التزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتمويل بقيمة 40 مليون دولار أمريكي لصالح صندوق الأسهم الخاصة لشركة إس بي إي كابيتال ("PEF III")، وهو صندوق جديد يهدف الى دعم الشركات المتوسطة في مل من تونس ومصر والمغرب.



ويسعى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عبر صندوق "PEF III"، إلى تحقيق مكاسب رأسمالية طويلة الأجل من خلال الاستثمار في الأسهم وما يتصل بها من استثمارات في هذه البلدان الثلاثة من شمال أفريقيا، مع إمكانية الاستثمار في بلدان أخرى مختارة في دول أفريقيا جنوب الصحراء.





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ومن خلال هذا الاستثمار، يهدف البنك الأوروبي إلى المساهمة في تعزيز مرونة الأسواق المالية وزيادة قدرة المؤسسات المحلية على التنافس من خلال الحفاظ على الأسهم الخاصة كمصدر بديل للتمويل في شمال إفريقيا.



ويهدف الصندوق إلى الاستثمار في شركات تنتمي لقطاعات تتميز بقدرتها على الصمود في وجه صدمات السوق وتتمتع بإمكانات نمو عالية، على غرار الشركات التي تعمل في مجال تصنيع وإنتاج وتجهيز السلع وخدمات الأعمال وخدمات الرعاية الصحية والمنتجات الصيدلانية والخدمات التعليمية الخاصة.



وتعمل شركة إس بي إي كابيتال في مجال إدارة الصناديق في أفريقيا، مع رأسمال تشغيلي بقيمة حوالي 500 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك استثمارات مشتركة في أكثر من 15 شركة في جميع أنحاء القارة.



وهذا هو الاستثمار الثاني للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع الشركة، بعد استثماره في صندوق الاستثمار البديل "AIF I" خلال الفترة مابين 2020/2019.



وضخت الشركة من خلال صندوق "AIF I" استثماراتها في تسع شركات مختلفة عبر مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والمنتجات الاستهلاكية سريعة الحركة وتجهيز الأغذية.



وفي هذا السياق، قالت آن فوسمال، مديرة استثمارات صناديق الأسهم الخاصة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ان شركة "إس بي إي كابيتال" ستسخر وجودها الراسخ من خلال مكاتبها الإقليمية في تونس والدار البيضاء والقاهرة وأبيدجان لدعم الشركات الأفريقية في تحقيق إمكاناتها التشغيلية الكاملة وتحقيق عوائد مالية ناجحة للمستثمرين وتحسين نوعية الحياة في القارة.



من جانبه صرح نبيل التريكي، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة "إس بي إي كابيتال" مكننا الدعم الثابت الذي يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من تحقيق عوائد كبيرة لمستثمرينا كما ساعد على إحداث تأثير إيجابي ودائم في الأسواق التي نستثمر فيها.



يشار إلى أن "إس بي إي كابيتال" تتبع نهجاً عملياً في تنفيذ استراتيجيات النمو المستدام والعمليات البيئية والاجتماعية وعمليات الحوكمة عبر جميع استثماراتها، كما تعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين.



وبفضل ذلك، تمكنت الشركات في محفظة "إس بي إي كابيتال" من تحقيق معدلات نمو في الإيرادات والأرباح يزيد عن المتوسط قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك (طريقة محاسبيّة تحدد مقدار تناقص قيمة الأصول الثابتة على مدار عمرها الإنتاجي)، وتعزيز التنمية المسؤولة.



واستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2012، أكثر من 19 مليار يورو في 356 مشروعاً في تونس ومصر والمغرب، عبر قطاعات مختلفة من اقتصادات هذه الدول.





ويشجع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 36 اقتصاداً عبر ثلاث قارات.



ويعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو البنك المملوك لـ 73 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، على جعل اقتصادات المناطق التي يستثمر بها تنافسية وشاملة وجيدة الإدارة وخضراء وقادرة على التصدي للتحديات ومتكاملة.