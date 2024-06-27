الالعاب الاولمبية باريس 2024 - تونس تشارك في 13 اختصاصا

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ستشارك تونس في دورة الالعاب الاولمبية 2024 التي تفتتح يوم 26 جويلية المقبل في باريس بوفد رياضي يضم 25 رياضيا ورياضية وهو عدد مرشح الى ان يرتفع الى 26 رياضيا حيث توقع مصدر من اللجنة الوطنية الاولمبية ان تلتحق السباحة جميلة بولكباش بالقائمة ليرتفع العدد الى 26 رياضيا ويبقى ذلك رهين قرار الاتحاد الدولي للسباحة المنتظر صدوره قبل يوم 5 جويلية المقبل



وستتوزع المشاركة التونسية التي تغيب عنها الالعاب الجماعية على 13 اختصاصا ( التايكواندو والمصارعة والعاب القوى والتجديف والرمي بالقوس والرماية وكانووي كاياك والمبارزة ورفع الاثقال والملاكمة والسباحة والتنس والجيدو).





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وسيكون منتخبا التايكواندو والمصارعة الاكثر تمثيلا في الوفد الرياضي التونسي حيث يشارك كل منتخب باربعة رياضيين .



ويسافر يوم 18 جويلية المقبل اول وفد من مسؤولي الوفد المرافق للبعثة التونسية الرياضية الى باريس فيما يتحول اول وفد رياضي يوم 20 من نفس الشهرالى العاصمة الفرنسية.



وفي ما يلي توزيع المشاركين التونسيين في الالعاب الاولمبية باريس 2024 (حسب الاختصاص).



التايكواندو (4)

محمد خليل الجندوبي "اقل من 58" كلغ وفراس القطوسي "اقل من 80 كلغ "واكرام ظاهري " اقل من 57 كلغ" وشيماء التومي "اقل من 49 كلغ"



المصارعة (4)

امين قنيشي "130 كلغ" وسليمان نصر "67 كلغ" وسوار بوستة "62 كلغ" وزينب الصغير "76 كلغ"



العاب القوى (3)

مروى بوزياني "3000 متر موانع " واحمد الجزيري "3000 متر موانع" ومحمد امين جهيناوي 3000" متر موانع "



التجديف (3)

سلمى الذوادي ( زوجي خفيف) وخديجة الكريمي ( زوجي خفيف)

ومحمد الطيب ( سكيف )



الرماية بالقوس (1)

رحاب الوليد



رماية (1)

الفة الشارني " مسدس 10مم هواء مضغوط"



كانووي كاياك (2)

غيلان ختالي وسليم الجمعي



مبارزة (2)

فارس فرجاني وياسمين دغفوس



رفع الاثقال (1)

كارم بن هنية" وزن 73 كلغ"



الملاكمة (1)

خلود حليمي "57 كلغ"



تنس (1)

معز الشرقي



الجيدو (1)

سارة المزوغي



سباحة (1)

احمد الجوادي ( 400 متر و800 متر و1500 متر)

وتوقع مصدر من اللجنة الوطنية الاولمبية ان تلتحق السباحة جميلة بولكباش بالقائمة ويبقى ذلك رهين قرار الاتحاد الدولي للسباحة المنتظر صدوره يوم 5 جويلية المقبل

