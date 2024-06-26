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سيدي بوزيد: محطة توليد التيار الكهربائي أم العظام-السبالة تدخل اليوم حيز الاستغلال

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Publié le Mercredi 26 Juin 2024 - 14:46 قراءة: 0 د, 39 ث
      
دخلت محطة توليد التيار الكهربائي أم العظام- السبالة بولاية سيدي بوزيد، اليوم الاربعاء، حيز الاستغلال، بهدف معالجة إشكال تكرر انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة، وفق رئيس اقليم الشركية التونسية للكهرباء والغاز بسيدي بوزيد محمد الصالح بريكي.

وأضاف البريكي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المحطة المنجزة في مدة قياسية ناهزت 4 أشهر وبتكلفة تجاوزت 10 ملايين دينار، تعتبر، مكسبا للجهة، حيث ستساهم في وتخفيف العبء على محطة توليد الطاقة بالاسودة التي تغطي حاجيات 11 معتمدية.

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وأشار، من جهة أخرى، الى أن محطة توليد الكهرباء ببئر الحفي ستغطي بدورها حاجيات معتمديات بئر الحفي والهيشرية وسيدي على بن عون، وستنطلق حيز الاستغلال الأسبوع الأول من شهر جويلة القادم للقضاء نهائيا على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بولاية سيدي بوزيد، مؤكدا أن تحسين جودة التيار الكهربائي سيشمل مختلف المعتمديات بالجهة، وفق تعبيره.


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