قبلي: تنفيذ عدد من التدخلات لازاحة الرمال عن الطرقات الرئيسية عقب الرياح التي شهدتها الجهة

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تواصل مصالح الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان تنفيذ عدد من التدخلات لازاحة الرمال عن الطرقات الرئيسية بعدة مناطق، وذلك عقب الرياح الرملية التي شهدتها مختلف معتمديات الولاية خلال الايام الاخيرة



واوضح المدير الجهوي للتجهيز والاسكان نبيل الوحيشي، صباح اليوم الاربعاء، لصحفي "وات" ان هذه التدخلات شملت بالاساس الطرقات بمنطقة المطروحة من معتمدية رجيم معتوق الحدودية، الى جانب التدخل بطريق ام الشياه في اتجاه منطقة قصر غيلان من معتمدية دوز الشمالية، وذلك عبر رفع الرمال التي تكدست خاصة على مستوى وادي المقرن وبير سلطان.





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واضاف الوحيشي ان هذه التدخلات، شملت ايضا الطريق الجهوية 103 في اتجاه ولاية قفصة، الى جانب الطريق الجهوية 104 التي تمثل مسلكا ترابيا بمنطقة بازمة من معتمدية قبلي الجنوبية، وبين ان الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان وفرت العديد من الاليات التي تم وضعها على عين المكان لتامين التدخلات الضرورية في الابان والحيلولة دون توقف حركة المرور في اتجاه بعض المناطق، حيث تم توفير الة ماسحة بمعتمدية رجيم معتوق والة كاسحة بمعتمدية الفوار، اين تم التدخل بمنطقة الصابرية وحي ام الجديان، علاوة على الة ماسحة بمعتمدية سوق الاحد، فضلا عن الة ماسحة وجرافة من الحجم الصغير بمنطقة ام الشياه

ودعا المصدر ذاته كافة مستعملي وسائل النقل الى توخي الحذر خاصة بالطرقات التي تشهد تكدسا للاتربة عقب هبوب الرياح، وبين ان الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان تواصل انجاز التدخلات الضرورية لازاحة الرمال بالطرقات الرئيسية وحتى بالطرقات المؤدية الى بعض الاحياء السكنية على غرار حي ام الجديان بالصابرية من معتمدية الفوار