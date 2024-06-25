وزارة التعليم العالي : عمليات التوجيه الجامعي تتم حصريا عبر موقع الواب الخاص بالتوجيه الجامعي

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أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عمليات التوجيه الجامعي تتم حصريا عبر موقع الواب www.orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح.



وأوضحت الوزارة في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه يمكن للمترشحين للتوجيه الجامعي الحصول على كلمات العبور الخاصة بهم بداية من يوم الخميس 27 جوان 2024 عبر موقع الواب الخاص بالتوجيه الجامعي.





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كما يمكن اعتماد خدمة الإرساليات القصيرة (SMS) ، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000، بداية من يوم الأربعاء 26 جوان 2024 حصريا من رقم الهاتف الجوال الذي تم إدراجه أثناء تسجيل الترشح لامتحان البكالوريا 2024 لدى وزارة التربية وذلك على النحو التالي: "pwd" ثم "فراغ" ثم "رقم البكالوريا".



وذكّرت الوزارة ، بأنه ينبغي أن يكون رقم البكالوريا متكونا من 6 أرقام ويتعين استخدام نفس رقم الهاتف المسجل عند الترشح لامتحان البكالوريا.





