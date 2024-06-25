تونس تتوج بالمرتبة الأولى عالميا في المسابقة  الامريكية الدولية  لزيت الزيتون البكر الممتاز في ميامي

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توجت تونس بالمرتبة الأولى عالميا بعد حصولها على 62 ميدالية ذهبية في ميامي بالولايات المتحدة الامريكية في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز التي نظمتها مجموعة "المسابقات العالمية لزيت الزيتون" GIOOC السويدية، بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة من 13 دولة. وقد تم الإعلان عن نتائجها اليوم الثلاثاء





وافاد رئيس المجموعة المهندس رؤوف شوكات في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء بأن الميداليات التونسية توزعت إلى 48 ميدالية ذهبية في صنف الجودة و9 ميداليات ذهبية لافضل زيت زيتون صحي في العالم و5 ميداليات ذهبية في الزيوت المنكهة بالإضافة إلى ميداليتين فضيتين في الجودة.



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وشاركت المؤسسات التونسية في هذه المسابقة بقرابة 200 عينة من زيت الزيتون البكر الممتاز وذلك بحضور لجنة تحكيم دولية ضمت 11 خبيرا دوليا من تونس وايطاليا وإسبانيا واليونان وتركيا والمغرب والأردن.

كما اسفرت نتائج المسابقة على حصول اليونان على المركز الثاني بعد تونس تليها البرازيل فاسبانيا ثم ايطاليا

وشاركت في هذه المسابقة، بالاضافة الى تونس كل من اليونان وإسبانيا وإيطاليا والبرازيل والمملكة العربية السعودية والبرتغال وتركيا والأردن وكرواتيا وعمان والجزائر وليبيا والارجنتين.

ويذكر أن تونس تحصلت هذا العام للمرة الرابعة على التوالي على المركز الأول عالميا في كل من المسابقة الأوروبية الدولية لزيت الزيتون بسويسرا والمسابقة الاسكندنافية الدولية لزيت الزيتون بكوبنهاغن والمسابقة الآفروآسيوية الدولية لزيت الزيتون بأبوظبي.

ويشار الى ان ولاية القيروان التي تحتل المرتبة الثانية وطنيا في انتاج الزياتين المروية بعد ولاية سيدي بوزيد، تحصلت على اكثر من 10 ميداليات ذهبية في هذه المسابقة الدولية.