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أفادت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الإثنين، بأن القنصلية العامة للجمهورية التونسية بجدة، تمكنت بالتنسيق مع سفارة الجمهورية التونسية بالرياض وشركة الخدمات الوطنية والإقامات والبعثة الصحية التونسية، وبتضافر جهود صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بأبناء الجالية التونسية، من العثور على عدد من الحجيج التونسيين التائهين.



وأضافت الوزارة، في بلاغ لها ، أن البحث مستمر عن باقي المفقودين وذلك بالتنسيق مع السلطات السعودية كما أنها تتابع وضعيات الحجيج المرضى المقيمين بمستشفيات منطقة مكة المكرمة والطائف وجدّة وعددهم 24 حالة ، مشيرة إلى أنه تم تأمين زيارة إلى مركز تفتيش "الشميسي" بمكة المكرمة أسفرت عن تسوية وضعية حاجين تونسيين مع إدارة الجوازات.





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وقالت الوزارة، في ذات السياق، أن القنصلية العامة تقوم بإصدار رخص المرور اللازمة للحجيج الذين فقدوا جوازات سفرهم وتوفر لهم التسهيلات الضرورية للعودة إلى أرض الوطن في أفضل الظروف الممكنة.



كما أوضحت أن القنصلية العامة تواكب مع شركة الخدمات الوطنية والإقامات عودة الحجيج الميامين إلى أرض الوطن بالمساعدة في إيجاد الحلول لبعض الوضعيات بمختلف محطات مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وذلك بالتنسيق المستمر مع سفارة الجمهورية التونسية لدى الرياض.



وذكّرت الوزارة بأن عمليات البحث والتفقد والتدقيق لدى مختلف مصالح الطب الشرعي بمنطقة مكة المكرمة ومراكز الأمن قد أسفرت عن ارتفاع عدد الوفيات في صفوف الحجيج التونسيين إلى 60 حالة وفاة مؤكدة، إلى غاية اليوم 24 جوان 2024، وذلك بعد رفع بصمات المتوفين ومقارنتها مع سجلّات الدخول إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة.