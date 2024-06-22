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قطع الكهرباء مؤقتا ببئر الحفي وسيدي علي بن عون والهشرية غدا الاحد - الشركة التونسية للكهرباء والغاز

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Publié le Samedi 22 Juin 2024 - 18:04 قراءة: 0 د, 40 ث
      
اعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه سيتم قطع التيار الكهربائي، غدا الأحد 23 جوان 2024، وذلك من الساعة الخامسة صباحا إلى حدود الساعة الثانية بعد الزوال على مستوى معتمدية بئر الحفي وسيدي علي بن عون والهيشرية.

واشارت الشركة في بلاغ وجهته، السبت ،الى متساكني معتمديتي بئر الحفي وسيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد ، الى ان الانقطاع يعود الى تنفيذ أشغال على مستوى الشبكة الكهربائية بالجهة.

...

واكدت الشركة، في سياق متصل، إمكانية إرجاع التيار الكهربائي قبل الآجال المعلنة لإنتهاء الأشغال.


يشار الى ان الشركة اعلنت امس الجمعة جاهزية بنيتها التحتية وكل محطاتها وأنها قامت بالاستعداد لمجابهة ذروة استهلاك صائفة 2024 ولن يتم اللجوء للقطع الدوري

وشددت على انها قامت بكل التدابير والاستعدادات اللازمة لمجابهة ذروة استهلاك الكهرباء خلال هذه الصائفة من عمليات صيانة وتعزيز لمنشآت الإنتاج وشبكة نقل وتوزيع الكهرباء.



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