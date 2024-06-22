قطاع الدواجن: إرتفاع طفيف بنسبة 1،3 بالمائة في إنتاج دجاج اللحم موفى شهر ماي 2024

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سجل إنتاج دجاج اللحم إرتفاعا طفيفا، بنسبة 1،3 بالمائة، ليبلغ 60،4 ألف طن موفى شهر ماي 2024، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023 ، وفق معطيات صادرة السبت، بالنشرية الشهرية للمرصد الوطني للفلاحة.





وإرتفع متوسط ​​سعر إنتاج دجاج اللحم، بنسبة 28،7 بالمائة، خلال شهر ماي 2024 مقارنة بالشهر ذاته سنة 2023، وبالمقارنة مع شهر أفريل 2024، لوحظ ارتفاع متوسط ​​أسعار الانتاج بنسبة 18،3 بالمائة.



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وبلغ إنتاج البيض المخصص للاستهلاك 791،5 ألف وحدة نهاية شهر ماي 2024، ليتطور بنسبة 4،1 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023 .





وإنخفض متوسط ​إنتاج بيض الاستهلاك، بنسبة 4،6 بالمائة، مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2023 وبنسبة 12،3 بالمائة، مقارنة بشهر أفريل 2024.