قطاع الدواجن: إرتفاع طفيف بنسبة 1،3 بالمائة في إنتاج دجاج اللحم موفى شهر ماي 2024

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سجل إنتاج دجاج اللحم إرتفاعا طفيفا، بنسبة 1،3 بالمائة، ليبلغ 60،4 ألف طن موفى شهر ماي 2024، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023 ، وفق معطيات صادرة السبت، بالنشرية الشهرية للمرصد الوطني للفلاحة.
وإرتفع متوسط سعر إنتاج دجاج اللحم، بنسبة 28،7 بالمائة، خلال شهر ماي 2024 مقارنة بالشهر ذاته سنة 2023، وبالمقارنة مع شهر أفريل 2024، لوحظ ارتفاع متوسط أسعار الانتاج بنسبة 18،3 بالمائة.
وإرتفع متوسط سعر إنتاج دجاج اللحم، بنسبة 28،7 بالمائة، خلال شهر ماي 2024 مقارنة بالشهر ذاته سنة 2023، وبالمقارنة مع شهر أفريل 2024، لوحظ ارتفاع متوسط أسعار الانتاج بنسبة 18،3 بالمائة.
وبلغ إنتاج البيض المخصص للاستهلاك 791،5 ألف وحدة نهاية شهر ماي 2024، ليتطور بنسبة 4،1 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023 .
وإنخفض متوسط إنتاج بيض الاستهلاك، بنسبة 4،6 بالمائة، مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2023 وبنسبة 12،3 بالمائة، مقارنة بشهر أفريل 2024.
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