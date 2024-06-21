كاس تونس: النادي البنزرتي يزيح سبورتينغ بن عروس 1-صفر و يتاهل بصعوبة الى نصف النهائي

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ضمن النادي الرياضي البنزرتي تاهله بصعوبة الى الدور نصف النهائي لمسابقة كاس تونس لكرة القدم لموسم 2023-2024 وذلك اثر فوزه مساء اليوم الجمعة على سبورتينغ بن عروس (غادر الى الرابطة الثالثة -مستوى اول-) بنتيجة 1-صفر بعد تمديد الوقت في لقاء الدور ربع النهائي الذي احتضنه ملعب 15 اكتوبر ببنزرت.

ويدين النادي البنزرتي بترشحه الى الدور نصف النهائي الى اللاعب علاء الدين بوعلاقي الذي تمكن من هز شباك المنافس في دق 129 من ضربة جزاء.

وعرفت المباراة اقصاء لاعب سبورتينغ بن عروس اسامة الهمامي دق 128 ولاعب النادي البنزرتي فراس العكرمي دق 135.

وتستكمل بقية مباريات الدور ربع النهائي للكاس يومي السبت 22 والاحد 23 جوان الجاري.



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الجمعة 21 جوان 2024

في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي 1 علاء الدين بوعلاقي دق 129 ض ج

سبورتينغ بن عروس صفر



السبت 22 جوان 2024

في ملعب الشاذلي زويتن (س16)

الاولمبي الباجي - مستقبل المرسى الحكم: أمير العيادي



الاحد 23 جوان 2024

في سوسة (س16)

النجم الساحلي - الملعب التونسي الحكم: سيف الورتاني



في المنستير (س19)

الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي الحكم: أسامة بن اسحاق