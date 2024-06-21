المنستير: تقدّم تغذية شاطئ القراعية بالرمال الاصطناعية بنسبة 20 بالمائة مع غلق تدريجي لمنافذه (وكالة حماية الشريط الساحلي)

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تقدّمت عملية فرش الرمال الاصطناعية في شاطئ القراعية بالمنستير بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المائة، وذلك في إطار مشروع لتغذية هذا الشاطئ بالرمال الاصطناعية بعد أن شهد تقلّصا في عرضه بسبب الانجراف الحادّ، وفق ما أفاد به، اليوم الجمعة، رئيس الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالمنستير بلال الخالقي.



وبيّن بلال الخالقي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه سيقع فرش الرمال 20 أو 25 مترا داخل البحر، علما أنّه تم غلق شاطئ القراعية بالمنستير جزئيا من جهة المارينا وسيقع تدريجيا غلق جميع منافذ هذا الشاطئ مع تقدّم الأشغال، مشيرا إلى أنّه وقع جلب نسبة 40 في المائة من الرمال الاصطناعية المطلوبة إلى موقع المشروع الذي بدأ تنفيذه منذ 10 جوان الجاري.





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وأضاف أنّه من المبرمج استكمال إنجاز المشروع في موفى الأسبوع الأول من شهر جويلية، ليقع آنذاك فتح جميع منافذ شاطئ القراعية أمام المصطافين.

يذكر أن أهالي المنستير والمجتمع المدني طالبوا في مناسبات عديدة خلال السنوات الماضية بضرورة إيجاد حل جذري للانجراف الذي يشهده شاطئ القراعية الواقع خلف معلم الرباط الأثري بالمنستير وعلى بعد أمتار قليلة من وسط المدينة، والذي يعد علامة من العلامات المميزة للمنستير.