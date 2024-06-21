تنظيم أول ملتقي دولي لفنون الشعوب فى الدورة 44 لمهرجان باجة لفنون الشعوب (مدير المهرجان)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/667574b400eff3.26069205_jfnkmlqiegoph.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن فتحي الشريف مدير مهرجان باجة لفنون الشعوب في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن الدورة 44 للمهرجان التى ستنتظم من 16 الى 30 جويلية القادم ستكون مناسبة لعقد أول ملتقي دولي لفنون الشعوب بمشاركة وفود من 8 دول وذلك بهدف التقريب بين الشعوب والتعريف بالتراث المادى واللامادى للدول المشاركة والتركيز على الفلكلور المميز لمختلف المناطق فى اطار التبادل الثقافي والانفتاح على الشعوب.



ويتضمن البرنامج الاولي للدورة 44 للمهرجان الذي تنظمه جمعية مهرجان باجة لموسيقي الشعوب تحت شعار "الملتقي الدولي الاول لفنون الشعوب" عروضا تراثية تعرف بالأزياء التقليدية والموروث التاريخي والحضاري لعدد من الدول.





...



وينطلق المهرجان يوم 16 جويلية القادم باستعراض وتنشيط شوارع مدينة باجة. وتؤثث سهرة يوم 17 جويلية فرقة دولة فلسطين، ويخصص المهرجان سهرة 17 جويلية لعرض فرجوى للاطفال "سرك" بالفضاء الترفيهي للطفل والعائلة. وتنتظم فى إطار المهرجان يوم 19 جويلية باحد نزل مدينة باجة ندوة فكرية بعنوان "الثقافة دعم للمقاومة "اضافة الى عرض فرقة من موريتانيا بالفضاء الترفيهي للطفل والعائلة ويحتضن هذا الفضاء يوم 20 جويلية أمسية شعرية وسهرة مع فرقة الجمهورية الجزائرية .



ويحتضن احد الفضاءات الخاصة عرضا مسرحيا لبسام الحمراوى يوم 21 جويلية القادم، كما تخصص سهرة يوم 23 جويلية لعرض موسيقي للفنان مرتضى بالفضاء الترفيهي للطفل والعائلة الذى يحتضن يوم 24 جويلية عرضا وينتظر أن تنتظم في إطار المهرجان يوم 25 جويلية بأحد نزل مدينة باجة ندوة فكرية بعنوان" الهوية والعولمة".

ويؤثث سهرة 25 جويلية أيضا الفنان رؤوف ماهر فى حين تؤثث سهرة 26 جويلية فرقة من العراق تليها فرقة من ليبيا يوم 27 جويلية ثم فرقة من سلطة عمان يوم 28 جويلية بالفضاء الترفيهي للطفل والعائلة.