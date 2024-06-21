كأس تونس لكرة القدم: تعيينات حكام مقابلات الدور ربع النهائي

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في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة القدم التي ستدور ايام الجمعة 21 والسبت 22 والاحد 23 جوان الجاري :
الجمعة 21 جوان 2024
في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت (س17)
الجمعة 21 جوان 2024
في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت (س17)
النادي البنزرتي - سبورتينغ بن عروس الحكم: عبد الحميد بدر الدين
السبت 22 جوان 2024
في ملعب الشاذلي زويتن (س16)
الاولمبي الباجي - مستقبل المرسى الحكم: أمير العيادي
الاحد 23 جوان 2024
في سوسة (س16)
النجم الساحلي - الملعب التونسي الحكم: سيف الورتاني
في المنستير (س19)
الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي الحكم: أسامة بن اسحاق
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