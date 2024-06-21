Babnet

الأرجنتين تفتتح كوبا أمريكا بالفوز 2-صفر على كندا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66751da5ed4ee6.70120083_nifjlohmqgepk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 21 Juin 2024 - 06:46 قراءة: 1 د, 29 ث
      
فازت الأرجنتين حاملة اللقب 2-صفر على كندا في المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا لكرة القدم في أتلانتا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بفضل هدفين في الشوط الثاني حملا توقيعي المهاجمين خوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز.
ومنح ألفاريز الأرجنتين هدف السبق في الدقيقة 49 وعزز مارتينيز تقدم أبطال العالم قبل دقيقتين من صفارة النهاية.

وشهدت المباراة التي أقيمت ضمن المجموعة الأولى مشاركة قائد الأرجنتين ليونيل ميسي في المباراة 35 في البطولة ليحطم بذلك الرقم القياسي السابق لعدد المشاركات في البطولة وهو 34 مباراة والمسجل باسم حارس مرمى الشيلي السابق سيرجيو ليفينجستون ما بين 1942 و1953.
...

ولجأت كندا للهجوم وحصلت نتيجة لذلك على قليل من الفرص في الشوط الأول وكادت تهز الشباك مباشرة قبل نهاية النصف الأول.
ووصلت عرضية كايل لارين إلى ستيفن أوستاكيو في منطقة الجزاء لكن الحارس إميليانو مارتينيز أنقذ كرته الرأسية بينما خرجت كرة ألفونسو ديفيز التالية فوق إطار المرمى.
وبعد الشوط الأول الصعب سيطرت الأرجنتين على المباراة في الشوط الثاني، ومرر ميسي الكرة إلى أليكسيس ماك أليستر الذي اصطدم بحارس مرمى كندا ماكسيم كريبو ليسمح للكرة بالوصول إلى ألفاريز الذي أودع الكرة الشباك لينهي صيامه عن التهديف الذي استمر في 13 مباراة دولية.
ولم يحرز ألفاريز أي أهداف منذ الدور قبل النهائي في كأس العالم 2022 في مواجهة كرواتيا.
واقترب ميسي من هز شباك الخصوم في الدقيقة 65 لكن كريبو أنقذ الكرة بينما سدد ميسي الكرة المرتدة لكن المدافع ديريك كونيليوس أبعدها.
وحصل ميسي على فرصة أخرى في الدقيقة 80 لكن الكرة خرجت بعيدا عن إطار المرمى.
وبعد ذلك هيأ ميسي الكرة للبديل مارتينيز هداف البطولة الإيطالية ليحرز الهدف الثاني لفريق المدرب ليونيل سكالوني.
وإلى جانب الأرجنتين وكندا تضم المجموعة الأولى أيضا منتخبي الشيلي وبيرو وسيلتقي هذان الفريقان في أرلينغتون بولاية تكساس في وقت لاحق اليوم الجمعة.
وفي الجولة التالية من مباريات المجموعة تلتقي الأرجنتين مع الشيلي وكندا مع بيرو الثلاثاء المقبل.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289620


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  14:00 Slv euro_2024 - Ukr euro_2024 |
 Euro_2024  17:00 Pol euro_2024 - Aus euro_2024 | |
 Euro_2024  20:00 Ned euro_2024 - Fra euro_2024 | |

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 15:23 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*