صدور امر يتعلق بضبط امتيازات جديدة للتونسيين المقيمين بالخارج في الرائد الرسمي

صدر في الرائد الرسمي "عدد 75 " ، أمس الخميس أمر يتعلق بضبط امتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج ومن بين هذه الامتيازات قرار يمكن التونسيين بالخارج من تجديد الانتفاع بالامتيازات الجبائية عند توريد أو شراء بالسوق المحلية دراجة نارية أو سـيارة سياحية أو سيارة ذات الاستعمال المهني، وذلك مرة كل عشر سنوات من تاريخ آخر امتياز جبائي سبق الانتفاع به.كما تضمن الأمر العديد من الامتيازات الاخرى لفائدة التونسيين بالخارج منها إعفاؤهم من المعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد أمتعتهم الشخصية بمناسبة العودة المؤقتة إلى تونس شريطة ألا يتجاوز مجموع فترات إقامة المعني بالأمر بتونس خلال السنة الأخيرة السابقة مباشرة لتاريخ آخر دخول له إلى البلاد 183 يوما، وألا تفوق القيمة الجملية للأمتعة الموردة والمعدّة وجوبا للاستعمال الشخصي أو العائلي، خمسة آلاف دينار بالنسبة إلى كل شخص وخلال كل سنة.