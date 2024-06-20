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كاس تونس - الدور ربع النهائي - عبد الحميد بدر الدين حكما لمباراة النادي البنزرتي وسبورتينغ بن عروس

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Publié le Jeudi 20 Juin 2024 - 14:34 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تقام غدا الجمعة بملعب 15 اكتوبر ببنزرت مباراة النادي البنزرتي وسبورتينغ بن عروس لحساب الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم لموسم 2023-2024 بادارة الحكم عبد الحميد بدر الدين.
وسيساعد بدر الدين في تسيير هذا اللقاء كل من مهدي بالسرور وياسين بن حسن.

وفي ما يلي برنامج مقابلات الدور ربع النهائي
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الجمعة 21 جوان
في بنزرت (س16)
النادي البنزرتي - سبورتينغ بن عروس الحكم / عبد الحميد بدر الدين
السبت 22 جوان
في ملعب يعين لاحقا (س16)
الاولمبي الباجي - مستقبل المرسى

الاحد 23 جوان
في المنستير (س17)
الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي
في سوسة (س16)
النجم الساحلي - الملعب التونسي


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