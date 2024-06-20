كاس تونس - الدور ربع النهائي - عبد الحميد بدر الدين حكما لمباراة النادي البنزرتي وسبورتينغ بن عروس

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تقام غدا الجمعة بملعب 15 اكتوبر ببنزرت مباراة النادي البنزرتي وسبورتينغ بن عروس لحساب الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم لموسم 2023-2024 بادارة الحكم عبد الحميد بدر الدين.

وسيساعد بدر الدين في تسيير هذا اللقاء كل من مهدي بالسرور وياسين بن حسن.



وفي ما يلي برنامج مقابلات الدور ربع النهائي



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الجمعة 21 جوان

في بنزرت (س16)

النادي البنزرتي - سبورتينغ بن عروس الحكم / عبد الحميد بدر الدين

السبت 22 جوان

في ملعب يعين لاحقا (س16)

الاولمبي الباجي - مستقبل المرسى



الاحد 23 جوان

في المنستير (س17)

الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي

في سوسة (س16)

النجم الساحلي - الملعب التونسي