أكثر من 59 ألف مترشح يشرعون، اليوم الخميس، في اجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية

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يشرع، اليوم الخميس، أكثر من 59 ألف مترشح في اجتياز الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية "السيزيام" للسنة الدراسية 2023-2024، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 7 جويلية 2024.



ويتناظر المترشحون البالغ عددهم، حسب ما أفاد به مدير الإعلام والاتّصال بوزارة التربية، منذر عافي، 59 ألفا و 62 مترشحا، وعلى مدى ثلاثة أيام أي إلى حدود السبت المقبل الموافق ليوم 22 جوان الجاري، على 3850 مقعدا بالمدارس الإعدادية النموذجية.





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ولفت العافي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن اختبارات هذه المناظرة تستهل بإجراء امتحاني مادتي العربية والأنقليزية يوم غد الخميس، على أن يكون المترشحون على موعد يوم الجمعة مع امتحاني مادتي الفرنسية والإيقاظ العلمي فيما سيخصص يوم السبت لإجراء امتحان مادة الرياضيات.



ويشار إلى أن عدد المترشحين ارتفع ب 2169 مترشحا مقارنة بعدد المترشحين لهذه المناظرة خلال السنة الدراسية 2022- 2023 حيث بلغ عدد 56 ألفا و 893 مترشحا.



ويشترط للقبول باحدى المدارس الاعدادية النموذجية، حصول المترشح للمناظرة على معدل عام يسمح بترتيبه ضمن مجموعة المؤهلين الأوائل ولا يقل عن 15 من 20 وذلك حسب ما تسمح به طاقة الاستيعاب المدرسة الاعدادية النموذجية المتناظر عليها طبق التوزيع الجغرافي.