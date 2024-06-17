أنس جابر لن تشارك في دورة الالعاب الاولمبية بباريس الصيف المقبل

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أعلنت لاعبة التنس التونسية و المصنفة عاشرة عالميا ، أنس جابر ، أنها لن تشارك في دورة الالعاب الاولمبية بباريس الصيف المقبل وذلك في بيان على صفحتها على فايس بوك.





و قالت أنس جابر في بيان نشرته اليوم ''بعد التشاور مع فريقي الطبي بشأن المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 ، اعتبرنا أن التغيير السريع للأراضي من شأنه أن يعرض ركبتي للخطر ويعرض بقية موسمي للخطر".



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واضافت انس جابر انه " لسوء الحظ، لن أتمكن من المشاركة في أولمبياد باريس 2024. لطالما أحببت تمثيل بلدي في أي مسابقة، ومع ذلك، يجب أن أستمع إلى جسدي وأتبع نصيحة فريقي الطبي. أتمنى لزملائي في الفريق الأفضل في الألعاب، وسأكون أكبر داعمة لهم."

وتقام دورة الالعاب الاولمبية بباريس من 26 جويلية الى 11 اوت 2024

ومن جهة اخرى تخوض انس جابر هذا الاسبوع بطولة برلين للتنس ذات 500 نقطة التي تقام على ملاعب معشبة بمجموع جوائز مالية قدرها 823 الف دولار.

وستستهل المصنفة العاشرة عالميا مشوارها غدا الثلاثاء بملاقاة الصينية وانغ كزينيو المصنفة 40 عالميا والصاعدة من دور التصفيات التمهيدي.



