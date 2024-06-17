بطولة اوروبا (المانيا 2024): بلينغهام يقود إنقلترا للفوز على صربيا

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سجل جود بلينغهام هدفا مبكرا من ضربة رأس قوية ليقود إنقلترا للفوز 1-صفر على صربيا في مباراة بدأها منتخب الأسود الثلاثة بقوة لكنه صمد تحت الضغط في النهاية ضمن المجموعة الثالثة ببطولة أوروبا لكرة القدم مساء الأحد.



وتقدمت إنقلترا في النتيجة في الدقيقة 13 عندما اندفع بلينغهام داخل المنطقة ليحول عرضية لعبها بوكايو ساكا وغيرت مسارها إلى داخل المرمى.

وفرض بلينغهام، الذي بدأ هجمة الهدف بنفسه، الإيقاع في غالبية هجمات إنقلترا، وحصل على دعم كبير من المشجعين الذين هتفوا باسمه.



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وبهذا الفوز، تتصدر إنقلترا المجموعة بعد تعادل الدنمارك 1-1 مع سلوفينيا في وقت سابق.

ولحساب الجولة الثانية المقررة الخميس المقبل، تلعب إنقلترا أمام الدنمارك وصربيا امام سلوفينيا.



