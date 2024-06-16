كيليان مبابي يعلن عدم مشاركته مع المنتخب الفرنسي في أولمبياد باريس

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أعلن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا والمنضم حديثا لصفوف ريال مدريد الإسباني، عدم مشاركته مع منتخب بلاده في منافسات كرة القدم للرجال بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تقام في فرنسا خلال الفترة من 26 جويلية إلى 11 اوت المقبلين.

وقال مبابي ،خلال مؤتمر صحفي اليوم، قبل مواجهة النمسا غدا في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" أنه ملتزم بقرار إدارة ناديه ريال مدريد بعدم المشاركة في الأولمبياد وقبوله القرار، متمنيا التوفيق للمنتخب الفرنسي، في منافسات البطولة والفوز بالميداليات الذهبية.

وانضم كيليان مبابي، إلى صفوف ريال مدريد بعقد يمتد حتى عام 2029، بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق باريس سان جيرمان.

ويستهل المنتخب الفرنسي تحت 23 عاما مشواره في أولمبياد باريس بمواجهة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية