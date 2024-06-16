Babnet

كيليان مبابي يعلن عدم مشاركته مع المنتخب الفرنسي في أولمبياد باريس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/663f2201b9f450.76352403_feimkjhpngoql.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 16 Juin 2024 - 19:20 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أعلن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا والمنضم حديثا لصفوف ريال مدريد الإسباني، عدم مشاركته مع منتخب بلاده في منافسات كرة القدم للرجال بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تقام في فرنسا خلال الفترة من 26 جويلية إلى 11 اوت المقبلين.
وقال مبابي ،خلال مؤتمر صحفي اليوم، قبل مواجهة النمسا غدا في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" أنه ملتزم بقرار إدارة ناديه ريال مدريد بعدم المشاركة في الأولمبياد وقبوله القرار، متمنيا التوفيق للمنتخب الفرنسي، في منافسات البطولة والفوز بالميداليات الذهبية.
وانضم كيليان مبابي، إلى صفوف ريال مدريد بعقد يمتد حتى عام 2029، بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق باريس سان جيرمان.
ويستهل المنتخب الفرنسي تحت 23 عاما مشواره في أولمبياد باريس بمواجهة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289392


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  14:00 Pol euro_2024 - Ned euro_2024 |
 Euro_2024  17:00 Slo euro_2024 - Den euro_2024 |
 Euro_2024  20:00 Ser euro_2024 - Eng euro_2024 | |

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 19:20 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*