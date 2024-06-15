الرابطة 1 - الترجي الرياضي بطلا للمرة الثالثة والثلاثين في تاريخه

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توج الترجي الرياضي التونسي ببطولة تونس لكرة القدم للمرة الثالثة والثلاثين في تاريخه وذلك عقب فوزه على ملاحقه المباشر الاتحاد المنستيري 2-0 اليوم السبت بملعب رادس في ختام مقابلات الجولة التاسعة لمرحلة التتويج ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى.



وسجل البرازيلي رودريغو رودريغاز هدفي المباراة في الدقيقتين 21 و66.





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ورفع الترجي الرياضي بفضل هذا الفوز السادس في مرحلة التتويج والثالث على التوالي رصيده الى 23 نقطة متقدما بثماني نقاط كاملة عن الاتحاد المنستيري قبل جولة واحدة من نهاية السباق.



وبقي الاتحاد المنستيري في حاجة الى نقطة خلال الجولة الاخيرة ضد الملعب التونسي لضمان المشاركة في رابطة الابطال الافريقية الموسم القادم.



وكان النادي الصفاقسي فاز في وقت سابق اليوم على مضيفه النجم الساحلي 2-1 بعد ان افتتحت هذه الجولة يوم الجمعة بلقاء الملعب التونسي والنادي الافريقي والذي انتهى بالتعادل 1-1.



وستكون الجولة الختامية للبطولة حاسمة في تحديد هوية الفريقين الاخرين اللذين سيشاركان في مسابقة قارية اضافة الى الترجي الرياضي البطل الذي سيكون حاضرا في رابطة الابطال الافريقية.



السبت 15 جوان 2024

ملعب حمادي العقربي برادس ( دون حضور الجمهور)

الترجي الرياضي 2 رودريغو رودريغاز (21 و66)

الاتحاد المنستيري 0

ملعب اولمبي سوسة ( دون حضور الجمهور)

النجم الساحلي 1 حمزة الجلاصي (9) ض ج

النادي الصفاقسي 2 بركات الحميدي (18)/ يوسف بيشه (21)



الجمعة 14 جوان 2024

ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي 1 وائل الورغمني (57)

النادي الافريقي 1 غيث الصغير (16)



الترتيب المؤقت ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي التونسي 23 9 6 2 1 13 7

2- الاتحاد الرياضي المنستيري 15 9 3 4 2 7 4

3- النادي الرياضي الصفاقسي 12 9 2 5 2 6 5

-- الملعب التونسي 12 9 1 7 1 4 4

5- النجم الرياضي الساحلي 9 9 0 6 3 4 7

6- النادي الافريقي 8 9 1 4 4 4 11