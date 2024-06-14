سوق الانتقالات: النصر السعودي لم يحسم بعد في مستقبل النجم السنغالي ساديو ماني

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كشفت تقارير صحفية متخصصة اليوم الجمعة أن نادى النصر السعودي لم يحسم بعد مصير النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم الفريق من الاستمرار مع فريقه الموسم الجديد من عدمه.



وكان النصر قد تعاقد الصيف الماضي مع ساديو ماني بعقد يمتد حتى عام 2027 قادما من نادي بايرن ميونيخ الألماني مقابل 40 مليون يورو راتبا سنويا، بالإضافة إلى 10 ملايين "مكافآت البطولات" عند تحقيقها، ويتبقى في عقد اللاعب 3 مواسم مقبلة.





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وبهذا الخصوص، أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية ان مصير استمرار ساديو ماني الموسم المقبل لم يحسم بشكل نهائي من قبل إدارة النصر السعودي.

وأضافت الصحيفة أن ماني لديه اهتمام من أندية محلية وأوروبية للمطالبة باستعارته والاستفادة من خدماته وسيتضح خلال الأيام المقبلة إعارته أو استمراره بشكل رسمي مع النصر.

يشار إلى أن السنغالي ماني لعب مع النصر الموسم الجاري 46 مباراة سجل خلالها 19هدفا الى جانب 11 اخر بمجموع وقت لعب قدر بـ 3951 دقيقة.

واحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة السعودية للمحترفين برصيد 82 نقطة جمعها من الفوز في 26 لقاء والتعادل في 4 وخسارة مثلهم وتسجيل 100 هدف وتلقي 42.