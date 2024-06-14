رئيس الجمهورية يكلف رئيس الحكومة، بتمثيل تونس في اجتماعات قمة مجموعة الدول الصناعية السبع بإيطاليا

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كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيد، رئيس الحكومة أحمد الحشاني، بتمثيل تونس في اجتماعات قمة مجموعة الدول الصناعية السّبع التي تنعقد الجمعة 14 جوان 2024 بإيطاليا.



وفي جانب آخر، شدّد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء الذي جمعه، الخميس بقصر قرطاج، برئيس الحكومة، على ضرورة التعجيل بإعداد مشروع قانون لإلغاء المناولة والعقود المحدودة في الزمن.





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كما أكد سعيد على "التنصيص على مقاييس واضحة وموضوعية وعادلة تحفظ حقوق الذين اشتغلوا في ظل نظام المناولة لمدة سنوات ويتم اليوم استبدالهم بعمال جدد حتى يبقى العامل رهين إرادة مؤجّره في الانتداب المباشر بعد انقضاء مدّة من الزمن"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية



وتابع رئيس الدولة بقوله: "أن من أفنى عشرات السنوات من عمره في ظلّ نظام أقرب للعبودية لا مجال للتلاعب بعرقه"، مشيرا إلى أنه "يجب التحسّب في مشروع القانون إلى الممارسات التي لجأ إليها البعض باستبدال العاملين بآخرين حتى يبقون في وضع هشّ".



واردف أن "مثل هذه الممارسات هي محاولة للتهرّب من تطبيق القانون، فضلا عن أنها تتعارض مع أبسط القواعد المتصلة بالعدل والإنصاف. فكما لصاحب المؤسسة حقوق، للعمال حقوق أيضا والعدالة تقتضي أن تتعادل كفتا الميزان".