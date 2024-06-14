Babnet

رئيس الجمهورية يكلف رئيس الحكومة، بتمثيل تونس في اجتماعات قمة مجموعة الدول الصناعية السبع بإيطاليا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/666bac3db33c34.36058262_qikohgpenjmfl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 14 Juin 2024 - 00:34 قراءة: 0 د, 53 ث
      
كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيد، رئيس الحكومة أحمد الحشاني، بتمثيل تونس في اجتماعات قمة مجموعة الدول الصناعية السّبع التي تنعقد الجمعة 14 جوان 2024 بإيطاليا.

وفي جانب آخر، شدّد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء الذي جمعه، الخميس بقصر قرطاج، برئيس الحكومة، على ضرورة التعجيل بإعداد مشروع قانون لإلغاء المناولة والعقود المحدودة في الزمن.

...

كما أكد سعيد على "التنصيص على مقاييس واضحة وموضوعية وعادلة تحفظ حقوق الذين اشتغلوا في ظل نظام المناولة لمدة سنوات ويتم اليوم استبدالهم بعمال جدد حتى يبقى العامل رهين إرادة مؤجّره في الانتداب المباشر بعد انقضاء مدّة من الزمن"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية

وتابع رئيس الدولة بقوله: "أن من أفنى عشرات السنوات من عمره في ظلّ نظام أقرب للعبودية لا مجال للتلاعب بعرقه"، مشيرا إلى أنه "يجب التحسّب في مشروع القانون إلى الممارسات التي لجأ إليها البعض باستبدال العاملين بآخرين حتى يبقون في وضع هشّ".

واردف أن "مثل هذه الممارسات هي محاولة للتهرّب من تطبيق القانون، فضلا عن أنها تتعارض مع أبسط القواعد المتصلة بالعدل والإنصاف. فكما لصاحب المؤسسة حقوق، للعمال حقوق أيضا والعدالة تقتضي أن تتعادل كفتا الميزان".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289268


babnet
Can_2024
 CAN_2024  19:00 Ger CAN_2024 - Sco CAN_2024 | |

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 01:29 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*