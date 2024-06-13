كاس تونس لكرة القدم - تعيين مقابلات الدور ربع النهائي

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في ما يلي تعيين مقابلات الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم لموسم 2023-2024 المقررة ايام الجمعة 21 والسبت 22 والاحد 23 جوان الجاري:

الجمعة 21 جوان

في بنزرت - س 16

النادي البنزرتي - سبورتينغ بن عروس



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السبت 22 جوان

في ملعب يعين لاحقا- س 16

الاولمبي الباجي - مستقبل المرسى



الاحد 23 جوان

في المنستير - س 17

الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي

في سوسة - س 16

النجم الساحلي - الملعب التونسي