كاس تونس لكرة القدم - تعيين مقابلات الدور ربع النهائي

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في ما يلي تعيين مقابلات الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم لموسم 2023-2024 المقررة ايام الجمعة 21 والسبت 22 والاحد 23 جوان الجاري:
الجمعة 21 جوان
في بنزرت - س 16
النادي البنزرتي - سبورتينغ بن عروس
الجمعة 21 جوان
في بنزرت - س 16
النادي البنزرتي - سبورتينغ بن عروس
السبت 22 جوان
في ملعب يعين لاحقا- س 16
الاولمبي الباجي - مستقبل المرسى
الاحد 23 جوان
في المنستير - س 17
الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي
في سوسة - س 16
النجم الساحلي - الملعب التونسي
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