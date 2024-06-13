الرابطة 1 - الترجي الرياضي على بعد نقطة من حصد اللقب والاتحاد المنستيري من اجل تاجيل الحسم للجولة الختامية

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تتجه الانظار يوم السبت الى ملعب حمادي العقربي برادس الذي سيحتضن مباراة الموسم بين الترجي الرياضي المتصدر والاتحاد المنستيري صاحب المركز الثاني في مواجهة مصيرية في سباق الظفر باللقب قبل جولة واحدة من نزول الستار على بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.





ويتقدم فريق باب سويقة بفارق خمس نقاط في جدول الترتيب العام ما يجعله على بعد نقطة واحدة من ترويض نسر البطولة في حين يدخل فريق عاصمة الرباط المقابلة بحتمية تحقيق الانتصار من اجل تضييق الخناق على منافسه وتاجيل مسالة حسم اللقب للجولة الختامية.



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وفي قمة صامتة يغيب عنها الجمهور بسبب العقوبة المسلطة على انصار الترجي الرياضي، يتطلع الفريقان الى مواصلة سلسلة نتائجهما الايجابية في سباق البطولة وتحقيق انتصارهما الثالث على التوالي في مواجهة ستضع وجها لوجه افضل خط هجوم لكتيبة المدرب البرتغالي ميغيل كاردوزو برصيد 11 هدفا باقوى خط دفاع لابناء المدرب لسعد جردة الذين لم تستقبل شباكهم سوى هدفين.

واذ ينطلق الترجي الرياضي باسبقية معنوية بعد فوزه على منافسه ذهابا وايابا في مرحلة المجموعات قبل التعادل معه في جولة الذهاب بمجموعة التتويج، فانه يعلم ان هذا الحوار الرابع سيكون حتما الاصعب في ظل قيمة الرهان والغيابات الوازنة التي ستعرفها تشكيلته على غرار حارس المرمى امان الله مميش والمدافع محمد امين بن حميدة ولاعب الوسط غيلان الشعلالي بسبب عقوبة الانذار الثالث في الوقت الذي سيكون فيه الاتحاد المنستيري منقوصا كذلك من خدمات حارس مرماه البشير بن سعيد لجمعه ايضا ثلاثة انذارات.

وفي مباراة ثانية مقررة ايضا يوم السبت بالملعب الاولمبي بسوسة امام مدارج خالية بسبب العقوبة المفروضة على جماهير النجم الساحلي، يستضيف فريق جوهرة صاحب المركز الخامس برصيد 9 نقاط شريكه في الترتيب النادي الصفاقسي في مواجهة يدخلها الفريقان رافعين شعار "التدارك" بعد عثرتهما في الجولة الماضية امام ثنائي المقدمة.

ويتطلع ابناء المدرب خالد بن ساسي في غياب صانع الالعاب اسامة عبيد الذي انتهى موسمه بسبب الاصابة وعدم تاكد مشاركة ياسين الشماخي لمعاناته ايضا من بعض المشاكل الصحية الى تحقيق فوزهم الاول بمرحلة التتويج في سعيهم نحو اللحاق بالمركز الثالث المؤهل الى مسابقة كاس الاتحاد الافريقي خلال الموسم القادم وهي نفس طموحات ابناء المدرب محمد الكوكي الذين ياملون بدورهم في العودة بثاني انتصاراتهم من خارج الديار بهذه المرحلة للابقاء على امالهم في مشاركة قارية خصوصا بعد خروجهم من مسابقة الكاس.

وتفتتح الجولة غدا الجمعة بدربي العاصمة الصغير بين الملعب التونسي صاحب المركز الثالث برصيد 11 نقطة وجاره النادي الافريقي متذيل الترتيب برصيد 7 نقاط. وسيحاول فريق باردو الذي سيكون منقوصا بالخصوص من غازي العيادي وحمزة الخضرواي اثر حصولهما على الانذار الثالث الخروج بالعلامة الكاملة والمحافظة على سجله الخالي من الهزيمة بمرحلة التتويج للمباراة الثامنة على التوالي بما يمكنه من دعم مركزه الثالث مع انتظار تعثر الاتحاد المنستيري لتقليص الفارق معه وانعاش اماله في الظفر بالمرتبة الثانية المؤهلة الى رابطة الابطال الافريقية.

اما فريق باب الجديد، فسيعمل على ايقاف نزيف النقاط بعدما انقاد الى ثلاث هزائم متتالية وتجديد العهد مع الانتصارات الغائبة عنه خلال الجولات الخمس الاخيرة للدفاع عن اخر حظوظه في المراهنة على مرتبة مؤهلة لمسابقة خارجية رغم افتقاده مجموعة من ركائزه الهامة بداعي الاصابة على غرار اسكندر العبيدي وتوفيق الشريفي وبسام الصرارفي والجزائري الطيب المزياني بداعي الاصابة وادم الطاوس بسبب الانذار الثالث.



الجمعة 14 جوان 2024

في مركب الهادي النيفر بباردو (س16 و30 دق)

الملعب التونسي - النادي الافريقي



السبت 15 جوان 2024

في ملعب حمادي العقربي برادس (س19 دون حضور جمهور)

الترجي الرياضي - الاتحاد المنستيري

في سوسة – (س16 و30 دق دون حضور جمهور)

النجم الساحلي - النادي الصفاقسي