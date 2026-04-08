المرصد التونسي للمياه: 167 إنقطاعاً وإضطراباً في توزيع المياه الصالحة للشرب بكامل ولايات الجمهورية خلال شهر مارس 2026

سجّل المرصد التونسي للمياه خلال شهر مارس 2026، ما مجموعه 167 إنقطاعاً وإضطراباً في توزيع المياه الصالحة للشرب بكامل ولايات، في مؤشر متواصل على تفاقم أزمة التزوّد بالمياه في عدد من الجهات.وأفاد المرصد، في بلاغ أصدره، أمس الثلاثاء، أنّ ولاية بن عروس تصدّرت خارطة العطش بـ 24 تبليغًا، تلتها ولاية مدنين بـ 23 تبليغًا، ثم ولاية قابس ب 21 تبليغاً، وذلك من إجمالي 204 تبليغ تمّ رصدها خلال نفس الفترة.كما شهدت عدة مناطق من البلاد تحرّكات إحتجاجية للمواطنين إحتجاجًا على إنقطاعات وإضطرابات التزويد بالمياه، حيث تم تسجيل تسع تحركات إحتجاجية.وفي السياق ذاته، رصد المرصد 19 حالة تسرّب للمياه، إلى جانب تسع تبليغات بخصوص جودة المياه، حيث وُصفت بأنها غير صالحة للشرب.