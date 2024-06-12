سيدي بوزيد: أشغال تهذيب وتحسين عدد من الأحياء لتحسين ظروف عيش المتساكنين وفك عزلتهم

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تواصل بلدية سيدي بوزيد، أشغال مشروع تعبيد وتركيز الانارة العمومية المقتصدة للطاقة وتحسين عدد من المساكن وربطها بالماء الصالح للشراب واستكمال مد شبكة التطهير بعدد من أحياء المدينة، بهدف تحسين ظروف عيش المتساكنين وفك عزلتهم.



وبين المكلف بتسيير بلدية سيدي بوزيد أنيس النايلي في تصريح لصحفية "وات"، أن كلفة المشروع تقدر بحوالي 6 مليون دينار، وهو مشروع يشمل احياء "الهناء" و"أولاد بلهادي 2" و"نهج الثورة" و"نهج الهادي شاكر" ويتنزل في إطار برنامج تهذيب وادماج الأحياء السكنية 2 بالشراكة مع مصالح وكالة التهذيب والتجديد العمراني.

وذكر أن مكونات المشروع تتمثل في تعبيد الطرقات وتعصير شبكة التنوير العمومي بالاعتماد على الانارة المقتصدة للطاقة وتمكين عدد من السكان من تحسين مسكن في منطقة التدخل وربط عدد من المساكن بالماء الصالح للشراب وتكملة مد شبكة التطهير بعدد من الأنهج.