عدم سماع الدعوى في حق المسؤول المالي سابقا بالهلال الأحمر عباس الكوكي...

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قضت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالحكم بعدم سماع الدعوى في حق المسؤول المالي سابقا بالهلال الأحمر عباس الكوكي الذي اتهم بارتكاب شبهات فساد مالي...

وقد بين محامي المتهم ان جميع الاختبارات كشفت براءة موكله من التهمة المنسوبة إليه...