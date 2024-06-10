مجلس نواب الشعب يشارك في اجتماع مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان للبرلمان العربي

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شارك مجلس نواب الشعب ممثّلا في النائب مساعد رئيس المجلس المكلّف بالإصلاحات الكبرى رياض جعيدان ، في أعمال الاجتماع الأوّل لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان للبرلمان العربي في دورته الثانية، الذي انعقد بالقاهرة يومي 8 و 9 جوان 2024.



وتناول الاجتماع ، وفق بلاغ صدر اليوم الاثنين عن البرلمان، عددا من المسائل المتعلّقة بلائحته الداخلية، واختيار نائب لرئيس مجلس الأمناء، والعمل على تنظيم المؤتمر العربي الأوّل لحقوق الإنسان بالقاهرة في سبتمبر المقبل، ومقترحات الأعضاء حول استراتيجية وخطة عمل المرصد خلال الفترة (2024- 2028 ).

كما تضمّن جدول أعمال الاجتماع استعراض الإجراءات المطلوبة لاعتماد المرصد العربي لحقوق الإنسان كإحدى الآليات العربية الرسمية لحقوق الإنسان واعتباره آلية إقليمية معتمدة، الى جانب خطة تحرّك المرصد لكشف وفضح الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى مناقشة مذكّرة بشأن حصول المرصد على صفة مراقب بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.



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ويعدّ المرصد العربي لحقوق الإنسان أحد آليات البرلمان العربي الهادفة الى دعم المنظومة العربية لحقوق الإنسان، وتطويرها ونشر ثقافتها وتعزيز آليات إنفاذها.







