انس جابر تتراجع الى المركز العاشر في تصنيف لاعبات التنس المحترفات

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تراجعت التونسية انس جابر بمركز واحد في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين لتصبح في المرتبة العاشرة.



وكانت أنس جابر قد خرجت يوم الثلاثاء الماضي من الدور ربع النهائي لدورة رولان غاروس، ثاني البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام)، بعد خسارتها امام الامريكية كوكو غوف المصنفة ثالثة عالميا بنتيجة 1-2.

وتخوض أنس جابر هذا الاسبوع منافسات بطولة نوتنغهام الانقليزية ذات 250 نقطة بملاقاة الكولومبية كاميليا اوزوريو المصنفة 77 عالميا في مباراة مقررة غدا الثلاثاء.



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وبقيت البولونية ايغا شفيونتيك المتوجة بلقب بطولة رولان غاروس متصدرة للتصنيف العالمي في حين افتكت الامريكية كوكو غوف مركز الوصافة من البيلاروسية ارينا سابالينكا التي تراجعت الى المركز الثالث.

وحافظت الكازاختسانية ايلينا ريباكينا على المركز الرابع امام الامريكية جيسيكا بيغولا صاحبة المركز الخامس والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا صاحبة المركز السادس بينما حققت الايطالية ياسمين باوليني وصيفة بطولة رولان غاروس قفزة هامة بتقدمها 6 مراتب لتصبح في المركز السابع. وجاءت الصينية كينوين زهينغ في المركز الثامن في حين تراجعت اليونانية ماريا ساكاري مركزين لتحتل المرتبة التاسعة متبوعة بانس جابر صاحبة المركز العاشر.