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بطولة نوتنغهام للتنس - انس جابر في مواجهة متجددة امام الكولومبية كاميليا اوزوريو

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Publié le Dimanche 09 Juin 2024 - 16:31 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تستهل لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة تاسعة عالميا مشاركتها في بطولة نوتنغهام الانقليزية بملاقاة الكولومبية كاميليا اوزوريو المصنفة 77 عالميا في مباراة مقررة مبدئيا غدا الاثنين.

وستكون انس جابر مصنفة اولى في بطولة نوتنغهام ذات 250 نقطة والتي تقام مبارياتها على ملاعب معشبة.

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وكانت انس جابر تغلبت على كاميليا أوزوريو في الدور الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، ثاني البطولات الاربع الكبرى، بنتيجة 2-1 قبل خروجها لاحقا من الدور ربع النهائي على يد الامريكية كوكو غوف المصنفة ثالثة عالميا بنتيجة 1-2.

ولم يسبق لانس جابر ان خسرت امام منافستها الكولومبية بعد ان فازت عليها في مناسبتين اخريين في اطار بطولة الولايات المتحدة المفتوحة (فلاشينغ ميدوز)، رابع البطولات الاربع الكبرى، عامي 2021 و2023 لحساب الدورين الاول والثاني على التوالي بالنتيجة ذاتها 2-صفر.


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