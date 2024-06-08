انتاج دجاج اللحم خلال الخمسة الأشهر الأولى من سنة 2024 يعرف منحى تصاعديا

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عرف انتاج دجاج اللحم خلال الخمسة الأشهر الأولى من سنة 2024 منحى تصاعديا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 (1,3+ بالمائة )

كما تم تسجيل ارتفاع خلال شهر ماي 2024 بنسبة 3,7 بالمائة مقارنة بشهر ماي .2023 ومع ذلك، تم تسجيل تراجع بنسبة %0,6 مقارنة بالكمية المسجلة خلال شهر أفريل .2024



أما فيما يتعلق بأسعار دجاج اللحم عند الإنتاج فقد عرفت وفق بلاغ للمرصد الوطني للفلاحة، خلال شهر ماي 2024 فشهدت تذبذبا بلغ أقصاه 21,1 بالمائة ، إذ تأرجح السعر بين 5330 مليم/كغ



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و6452 مليم/كغ.



ورافق ذلك، ارتفاع لمتوسط السعر الشهري بنسبة 28,7 بالمائة مقارنة بشهر ماي 2023 (5945,6 مليم/كغ مقابل 4621,4 مليم/كغ)



أما مقارنة بالشهر الفارط، فقد تم كذلك تسجيل ارتفاع للأسعار عند الإنتاج خلال شهر ماي 2024 مما أدى إلى زيادة متوسط السعر بنسبة 18،3 بالمائة (5945,6 مليم/كغ مقابل 5024,4 مليم/كغ في أفريل 2024)



بحسب التوزع الجغرافي، بلغ متوسط السعر عند الإنتاج في الشمال(5967,4 مليم/كغ )، أعلى بنسبة 1,2 بالمائة من السعر في الوسط وأعلى بنسبة0,7 بلمائة من السعر في الجنوب.



فيما يتعلق بكلفة انتاج دجاج اللحم فقد انخفضت خلال شهر ماي 2024 بنسبة 7,7 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي (4290 مليم/كغ) خلال شهر ماي 2024 مقابل 4650 مليم/كغ خلال شهر ماي 2023، في حين تم تسجيل استقرار لكلفة الإنتاج مقارنة بشهر أفريل .2024



حافظ إنتاج بيض الاستهلاك خلال الخمسة الأشهر الأولى من سنة 2024 على نفس النسق التصاعدي حيث بلغت نسبة النمو منذ بداية السنة 1,2 بالمائة في حين بلغت نسبة النمو 4,1 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة.



أما فيما يتعلق بالتطور الشهري، فقد تم تسجيل ارتفاع إنتاج بيض الاستهلاك خلال شهر ماي 2024 بنسبة 4,1 بالمئة مقارنة بشهر ماي 2023 مقابل ارتفاع طفيف مقارنة بشهر أفريل 2024 (0,1 بالمائة)



خلال شهر ماي 2024 ، عرفت أسعار بيض الاستهلاك عند الإنتاج نسقا تنازلي حيث بلغت نسبة تغير معدل السعر اليومي )12,7 بالمائة) ، ما بينأقصى سعر (273,6 مليم/وحدة بتاريخ 2024/05/10) و ( وأدنى سعر 238,8 مليم/وحدة بتاريخ 2024/05/31)



رافق ذلك، تراجع متوسط السعر الشهري بنسبة 4,6 بالمائة مقارنة بشهر ماي 2024 (260,8 مليم/وحدة مقابل 273,4 مليم/وحدة)



وبالمقارنة مع شهر أفريل 2024 (297,5 مليم/وحدة)، تم تسجيل تراجع لمعدل السعر بنسبة 12،3 بالمائة



وبحسب التوزع الجغرافي، فقد تم تسجيل أعلى متوسط سعر عند الإنتاج في الوسط (267,6 مليم/وحدة)، متجاوزا بذلك كل من الجنوب والشمال بـ 3,0 بالمائة 2،1 بالمائة



أما فيما يتعلق بتكلفة انتاج بيض الاستهلاك فقد انخفضت خلال شهر ماي 2024 بنسبة 5,8 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي (237,8 مليم/وحدة خلال ماي 2024 مقابل 279,2 مليم/وحدة خلال ماي 2023) كما تم تسجيل استقرار لكلفة الانتاج مقارنة بشهر أفريل 2024