بنزرت: حملة جهوية لإزالة مظاهر الانتصاب الفوضوي بكل من كورنيش وشاطئ لحماري برفراف

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6663432a3ea437.61020402_kpnfhloimqegj.jpg width=100 align=left border=0>

نفّذت المصالح الرقابية الجهوية بولاية بنزرت، اليوم الجمعة، حملة جهوية موسعة لازالة مظاهر الانتصاب الفوضوي بكل من كورنيش وشاطئ الحماري برفراف من معتمدية رأس الجبل.



وقال رئيس الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ببنزرت، ماهر خشارم، لصحفي "وات" إن الحملة تندرج في اطار الاستراتيجية الجهوية المعدّة لتأمين وحسن الاستعداد للموسم الصيفي، حيث تم تحرير الرصيف المحاذي للبحر على طول كورنيش رفراف وحجز مجموعة من الواقيات والتجهيزات التي تم تركيزها عشوائيا، وذلك بالشراكة بين مصالح الوكالة ومصالح معتمدية راس الجبل وبلدية رفراف ومصالح الحرس البحري ببنزرت ومنطقة الامن الوطني براس الجبل.





...



كما تمت إزالة مجموعة هامة من الواقيات الشمسية العشوائية بشاطئ الحماري، علاوة على تحرير مجموعة التزامات لاصحابها بعدم العود، والتزامات مماثلة لاصحاب الرخص القانونية للتعهد بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم من قبل اللجنة الجهوية، وعدم المساس بالمساحات المخصصة للعموم.

يشار إلى أن اللجنة الجهوية الخاصة بالاستغلال المؤقت للشواطئ العمومية تولت خلال شهر ماي المنقضي النظر في ملفات وطلبات التراخيص الواردة عليها من قبل الراغبين في الانتصاب المؤقت بمختلف شواطئ الجهة ومدى إستجابتها للشروط القانونية المعمول بها، حيث أكد والي بنزرت خلال جميع جلسات اللجنة حرصه على أن تكون اعمال اللجنة علنية وبحضور وموافقة جميع الهياكل المسؤولة، من أجل شفافية الاسناد والموافقة وأيضا الرفض، وعلى ضرورة كسب معادلة التمكين الاقتصادي للراغبين في الاستغلال المؤقت للشاطئ، والمساهمة في مزيد تنشيط الحركة التنموية والاجتماعية بالجهة، والتمكين القانوني للمواطنين من حقوقهم الاستجمام دون تكبد عناء دفع غير قانوني، وايضا حماية والحفاظ على البيئة.