بنزرت: المصادقة على انجاز جملة من المشاريع العمومية بكلفة اجمالية تعادل 4.3 مليون دينار

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صادقت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية في اجتماعها الدوري الملتئم اليوم الاربعاء، بمقر الولاية على انجاز جملة من المشاريع العمومية المتعلقة بتعزيز المنصة اللوجستية الصحية والبنية الأساسية والتجهيزات الجماعية والميدان الفلاحي والبيئي بكلفة مالية تعادل 4.3 مليون دينار.

وبينت الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد خلال ترؤسها اشغال اللجنة، ان مجمل المشاريع التي تمت المصادقة على ملفاتها، مشاريع ذات قرب من المواطن، ومن أهمها مشروع اشغال تهيئة الأرصفة بالتجمع السكني ببازينة من معتمدية جومين، واقتناء لوازم طبية خصوصية لفائدة قسم الصيدلة بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة، واقتناء تجهيزات تربوية لفائدة المندوبية الجهوية للتربية والمؤسسات التعليمية التابعة لها، علاوة على مشروع تغليف المسالك الفلاحية الريفية، وتعبئة الحواشي بمختلف مناطق ومعتمديات الجهة.

وأضافت ان اللجنة، صادقت أيضا خلال الجلسة على الختم النهائي للمشروع الجاري العمل عليه لغراسة أشجار الزياتين على مساحة 300 هك مناصفة بكل من مناطق الحارة الشواشنية البلالمة والسقلة والزوية بمعتمدية غزالة ، وذلك في اطار مشروع التصرف المندمج في المشاهد بالمناطق الأقل نموا.

كما تولت اللجنة ارجاء النظر في ملفات عدد من المشاريع الى حين استكمال بعض الإجراءات القانونية الواجبة وعرضها لاحقا على انظار مختلف مصالح اللجنة الجهوية للصفقات العمومية .