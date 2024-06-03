المؤتمر الدولي الثالث عشر لمعهد الصحة والسلامة المهنية يومي 26 و27 جوان بتونس تحت عنوان "التغير المناخي وتأثيره على بيئة العمل"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e862f243aac30.30827672_qlhngjeipfmok.jpg width=100 align=left border=0>

ينظم معهد الصحة والسلامة المهنية، التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، يومي 26 و27 جوان الجاري، بضاحية قمرت بالعاصمة، الدورة 13 للمؤتمر الدولي حول الصحة والسلامة المهنية، تحت عنوان "التغير المناخي وتأثيره على بيئة العمل: من أجل تحسين الصحة والسلامة المهنية".



وتتضمن هذه الدورة برنامجا متنوعا يشمل ورشات عمل وجلسات حوارية ومعارض تتطرق إلى مسألة تأثيرات التغيرات المناخية على صحة وسلامة المهنيين في بيئة عملهم، وفق ما ذكره معهد الصحة والسلامة المهنية على صفحته على موقع "فيس بوك".





...



وسيناقش برنامج في اليوم الأول محاور عدة على غرار "مخاطر التغييرات المناخية على العمال في مراكز عملهم"، و"تأثيرات التغير المناخي على الصحة والسلامة المهنية"، و"التغير المناخي والانتقال الايكولوجي والإنتاجية داخل المؤسسة"، فيما يتناول برنامج اليوم الثاني محاور تتعلق بـ"التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للتغيرات المناخية على الصحة المهنية والمؤسسة"، و"سبل الوقاية من أجل تعزيز السلامة المهنية أمام تحديات التغييرات المناخية".



وقد برّر معهد الصحة والسلامة المهنية اختياره لمسألة التغير المناخي وتأثيره على صحة العمال موضوعا لهذه الدورة من مؤتمره السنوي، بوجود مخاطر وتحديات كبيرة على صحة العمال جراء التغير المناخي مع زيادة خطر التعرض للإجهاد الحراري خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة المسجلة في مختلف مناطق العالم خلال السنوات الأخيرة.