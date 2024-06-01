تصفيات كاس العالم 2026 : المنتخب التونسي يواصل تحضيراته لمباراة غينيا الاستوائية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/665b8085c39bf0.31932513_oekjgqmfnhpli.jpg width=100 align=left border=0>

اجرى المنتخب التونسي لكرة القدم، اليوم السبت، حصته التدربيبة الثانية استعدادا للقاء غينيا الاستوائية في اطار الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة من تصفيات كاس العالم 2026.



وشهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة الثنائي علاء غرام وبشير بن سعيد في انتظار التحاق الياس العاشوري لاعب كوبنهاغن الدنماركي مساء اليوم بمقر اقامة المنتخب الوطني أما ثلاثي الترجي الرياضي (مميش ومرياح والشعلالي) فسينضمّ إلى المجموعة مساء الاحد.





...



وتابع الإطار الفني خلال هذه الحصة التدريبية التركيز على الجانب البدني، مع الشروع في الاهتمام بالناحية التكتيكية بهدف إعداد الخطة التي ينوي انتهاجها في المباراة المقبلة، وسيكون الموعد صباح غد الأحد، مع حصة تدريبية ثالثة انطلاقاً من الساعة العاشرة صباحاً.



وكان المنتحب التونسي فاز في الجولتين الاوليين من هذه التصفيات على كل من ساوتومي 4-0 في رادس وعلى مالاوي 1-0 في ليلونغوي.



ويحتل منتخب نسور قرطاج صدارة المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط رفقة ناميبيا فيما ياتي منتخبا ليبيريا ومالاوي في المرتبة الثالثة برصيد ثلاث نقاط لكل منهما. ويتذيل المجموعة كل من غينيا الاستوائية وساوتومي بلا ادنى نقطة.



وتجدر الاشارة الى لجنة التاديب التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم كانت قررت مؤخرا هزم فريق غينيا الاستوائية 0-3 ضد كل من ناميبيا وليبيريا بسبب مشاركة ايميليو لوباز وهو غير مؤهل للعب.