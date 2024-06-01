بورصة تونس تعلن انتهاء الدورة 11 من مسابقة التداول الافتراضي في ظل مشاركة اكثر من 23 الف شخص

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أعلنت بورصة تونس للاوراق المالية عن انتهاء الدورة 11 لمسابقة للتداول الافتراضي" ماي انفستيا" امس الخميس بعد ان شهدت مشاركة اكثر من 23 الف شخص علما وانه سيتم الكشف عن قائمة 4 المحافظ الاولي قريبا.



وأطلقت بورصة تونس الدورة 11 من مسابقة التداول الإفتراضي يوم 2 اكتوبر 2023، علما وان التظاهرة تهدف الى تبسيط مفهوم السوق المالية مما يحفز المستثمرين على القيام بعملية التصرف في المحافظ المالية في ظل طروف قريبة من السوق.





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واكدت بورصة تونس، في سياق متصل، انها ستعلن لاحقا عن موعد انطلاق الدورة 12 من مسابقة التداول من خلال بلاغ ستنشره في وقت لاحق.