منتصر الوحيشي: لم نظلم اي لاعب في اختيار قائمة المنتخب التونسي تحضيرا لمباراتي غينيا الاستوائية و ناميبيا

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تصفيات مونديال قال منتصر الوحيشي مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم انه لم يتم ظلم اي لاعب في اختيار قائمة اللاعبين استعدادا لمباراتي غينيا الاستوائية وناميبيا يومي 5 و9 جوان لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات المجموعة الثامنة ضمن تصفيات كاس العالم 2026.



واوضح قبل الحصة التدريبية التي اجراها المنتخب التونسي مساء اليوم الجمعة بملعب الشاذلي زويتن ان المعيار الاساسي في دعوة اللاعبين هي الجاهزية الفنية والبدنية معربا عن قناعته بهذه القائمة التي تبقى قابلة للخطأ او الصواب وفق سيناريوهات مباراتي غينيا الاستوائية وناميبيا على حد تعبيره.

واشار الناخب الوطني الى ان بعض اللاعبين كانوا على وشك الانضمام لهذه القائمة على غرار حارس المرمى صبري بن حسن ولاعب الوسط حسام تقا والمهاجم حمزة الخضراوي الا ان بعض التفاصيل حالت دون دعوتهم. واضاف في هذا السياق "اعتقد ان جميعهم يستحق التواجد بفضل ما اظهروه من جاهزية خلال الفترة الاخيرة، وتبقى قرارات الجهاز الفني في نهاية المطاف مجرد اختيارات نتمنى ان تكون صائبة حتى يتمكن المنتخب من تحقيق نتيجتين ايجابيتين في مسار التاهل الى كاس العالم 2026".



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واكد منتصر الوحيشي على اهمية مباراتي غينيا الاستوائية وناميبيا قائلا انهما "مصيريتان" بغض النظر عن القرار الاخير للاتحاد الدولي لكرة القدم القاضي بخصم 6 نقاط من رصيد غينيا الاستوائية وهو ما يفرض احكام التعامل معهما وتحقيق الانتصار تحسبا لاي قرار لاحق صادر عن لجنة الاستئناف للفيفا عند النظر في الطعن المقدم من قبل غينيا الاستوائية.

وتابع "غينيا الاستوائية منافس قوي وقدم مشوارا متميزا في نهائيات كاس افريقيا للامم الاخيرة بفوزه برباعية على كوت ديفوار المتوجة لاحقا باللقب فضلا عن تعادله مع نيجيريا الوصيفة 1-1. انه منتخب متكامل وقد عزز صفوفه بعنصرين محترفين لذلك علينا ان نكون في قمة جاهزيتنا يوم الاربعاء القادم من اجل تحقيق الانتصار واعتقد اننا نملك الامكانيات الهجومية لبلوغ هذا الهدف المنشود".

ومن جهته، اشار عيسى العيدوني لاعب يونيون برلين الالماني الى ان مباراة غينيا الاستوائية ستكون صعبة للغاية بالنظر الى قيمة المنافس وكذلك طبيعة الفترة التي يعيشها المنتخب التونسي بعد خيبة امل نهائيات كاس افريقيا للامم. وقال "سنحاول اعادة البناء من خلال تحقيق مشوار متميز في تصفيات المونديال من اجل استرجاع الثقة ومصالحة الجماهير التونسية".

واكد لاعب اينتراخت فرنكفورت الالماني الياس السخيري، من ناحيته، ان المنتخب التونسي يعيش ظرفا صعبا على المستويين النفسي والذهني بعد النكسة الاخيرة بالخروج المبكر من نهائيات كاس افريقيا للامم مشددا على ضرورة تشخيص الوضعية وتجاوز نقاط الضعف ومحاولة الظهور بوجه مشرف انطلاقا من لقاء الاربعاء القادم ضد غينيا الاستوائية وكذلك الامر بالنسبة للمباراة الموالية امام ناميبيا يوم الاحد 9 جوان". واضاف ان "منتخب غينيا الاستوائية يعد منافسا من الحجم الثقيل بالنظر الى ما قدمه في النهائيات القارية الاخيرة لذلك ننتظر مباراة صعبة ومعقدة لكن سنبذل قصارى جهودا من اجل تحقيق الفوز ودعم صدارتنا".

يذكر ان المنتخب التونسي اجرى مساء اليوم الجمعة حصة تدريبية بملعب الشاذلي زويتن شارك فيها 18 لاعبا في انتظار التحاق بقية اللاعبين حال انتهاء التزاماتهم مع انديتهم.

ويتصدر المنتخبان التونسي والناميبي ترتيب المجموعة الثامنة ب6 نقاط امام منتخبي ليبيريا ومالاوي (3 نقاط) في حين يتذيل منتخبا غينيا الاستوائية وساوتومي وبرينسيب الترتيب بلا رصيد. ويتاهل صاحب المركز الاول مباشرة الى المونديال.