الإعلان عن تنظيم الدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية من 23 إلى 30 نوفمبر 2024

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أعلنت وزارة الشؤون الثقافية عن تنظيم الدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية من 23 الى 30 نوفمبر 2024.



ويُنتظر أن يتم الإعلان قريبا عن فتح باب الترشح للمشاركة في هذه الدورة أمام الهياكل المسرحية المحترفة، وذلك في ثلاثة مسارات هي "المسابقة الرسمية والعروض الموازية" .وتشمل الهياكل المسرحية المحترفة التونسية والعربية والإفريقية. ويخُصّ المسار الثاني "التعبيرات المسرحية في المهجر" ويشمل المسرحيين التونسيين والعرب والأفارقة في المهجر. أما المسار الثالث فيتمثل في "العروض الدولية" ويهمّ الهياكل المسرحية والأدائية المحترفة غير العربية والإفريقية.





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وتجدر الإشارة إلى أن تظاهرة أيام قرطاج المسرحية عادت لأحضان مؤسسة المسرح الوطني، حيث اقترن تنظيمها منذ التأسيس بهذه المؤسسة سنة 1983 إلى سنة 2009. وبعد 2011، أصبح يُعهد تنظيم هذه التظاهرة إلى هيئة مستقلة عن مؤسسة المسرح الوطني.



وسجّلت أيام قرطاج المسرحية منذ دورتها التاسعة عشرة (2017)، عودة المسابقة بین الأعمال المسرحیة المحترفة والمخصصة للإنتاجات العربية والافريقية، وذلك بعد إلغائها في ثماني دورات متتالية بداية من الدورة الحادية عشرة (2003).



وكانت أيام قرطاج المسرحية منذ تأسيسها سنة 1983، تُقام مرة كلّ سنتين بالتناوب مع أيام قرطاج السينمائية، ثم أصبحت تظاهرة سنوية منذ سنة 2015.