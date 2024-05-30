زغوان: يوم إعلامي جهوي حول آليات التكوين المستمر وتطوير الكفاءات

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احتضن مركز "حياة" متعدّد الاختصاصات بالمنطقة الصناعية بالزريبة من ولاية زغوان، اليوم الخميس، فعاليات يوم إعلامي حول آليات التكوين المستمر تحت شعار"التكوين المستمر من أجل تطوير الكفاءات ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات"، وذلك ببادرة من المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية عبر وحدته الجهوية بالإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بزغوان.



وذكر المدير العام للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنيةـ رضوان التركي، في تصريح إعلامي بالمناسبة، أن الأيام الإعلامية بالجهات تندرج في إطار السياسة الاتصالية التي وضعتها وزارة التشغيل والتكوين المهني لتقريب الخدمات، والتعريف بالحوافز الموضوعة على ذمة المؤسسات والأفراد ضمن آليات التكوين المستمر لتمويل المشاريع والبرامج التكوينية لمختلف المتدخلين من مؤسسات مهيكلة وخاضعة للأداء على التسبقة ومؤسسات مصدّرة كليّا وفلاحية إلى جانب الشرائح الضعيفة من المهنيين والحرفيين الصغار.

وأعلن أن المركز الوطني سيكون على مستوى وحداته الجهوية مفتوحا أيام الخميس للإجابة على تساؤلات كافة المتدخلين حول الجوانب المتعلقة بالحوافز وآليات التكوين، داعيا العاملين في مختلف المؤسسات الراغبين في تحسين مستوياتهم العلمية إلى الانخراط في المدرسة المفتوحة للشغالين للتكوين عن بعد طيلة أيام الأسبوع، وذلك بموجب الاتفاقية المبرمة مع مصالح ومؤسسات التعليم العالي ومراكز التكوين المهني.



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وتضمّنت فعاليات اليوم الإعلامي، الذي أشرف عليه والي الجهة محمد العش وحضره ممثلو المصالح المركزية بوزارة التشغيل وإطارات المركز الوطني للتكوين المستمر وأصحاب المؤسسات الاقتصادية وممثلو المنظمات المهنية ومختلف الهياكل ذات العلاقة، تقديم بسطة عن المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية ودوره في تنفيذ آليات التكوين المستمر بأصنافها الثلاثة، والأنشطة التي قام بها منذ تأسيسه سنة 1993.