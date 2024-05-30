منوبة: ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى يستعد لتركيز نقطة لبيع الأضاحي بالميزان في السعيدة من معتمدية وادي الليل

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انطلق ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى في الاستعداد لفتح نقطة لبيع الأضاحي بالميزان في منطقة السعيدة من معتمدية وادي الليل بولاية منوبة، والتي دأب الديوان على تنظيمها سنويا بالشراكة مع المجمع المهني المشترك للحوم.



وورد في جلسة ضبط الاستعدادات لعيد الأضحى الملتئمة، أمس الاربعاء، بمقر ولاية منوبة بإشراف والي الجهة وحضور ممثلي التجارة والفلاحة وكافة الهياكل ذات العلاقة، أنّ فتح هذه النقطة رهين تحديد وزارتي التجارة والفلاحة للسعر المرجعي للأضاحي في نقاط البيع بالميزان بعد انتهاء المفاوضات في الغرض، وضبط قائمة المربين الخواص وشركات إحياء الذين سيلتحقون بهذه النقطة.

وأفادت المديرة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، منى الرمضاني، في تصريح لصحفية "وات"، بأن عدد الاضاحي المتوفرة في الجهة قدر بحوالي 26684 أضحية موزّعة إلى أكثر من 18 ألف خروف (أكثر من 25 كلغ)، وأكثر من 6 آلاف كبش (بركوس)، و2375 جديا (برشني)، تابعة لمربين خواص وشركات إحياء وتنمية فلاحية وديوان الأراضي الدولية.



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وتتراوح أسعار بيع الأضاحي هذه السنة بين 800 و1300 دينار للخرفان التي لا تقل عن 25 كلغ، وبين 1200 و1500 دينار بالنسبة للبركوس، وبين 600 و800 دينار بالنسبة للبرشني، وتعود هذه الأسعار لارتفاع كلفة الانتاج والتي قدرت للخرفان الأقل من 40 كلغ حي، بـ22 دينار، فيما بلغت حدود 20 دينار للبركوس الأكثر من 40 كلغ حي.

وتحرص المصالح الجهوية على تركيز نقطة بيع الأضاحي بالميزان لدورها في القضاء على مظاهر الاحتكار والرفع في الأسعار بخلق التوازن بين العرض والطلب، والمساهمة في تعديل أسعار الأضاحي بما يتماشى مع المقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع تراوح سعر الكلغ الحي حاليا في بعض النقاط المنتصبة على الطرقات بين 23 و25 دينار، ومع الإقبال الكبير على هذه النقطة في السنوات الأخيرة حيث وفر فيها 14 مربي ماشية من ولايات منوبة والقيروان وسيدي بوزيد في العيد الفارط إجمالي 1402 رأسا.

يذكر أنّ الجهة توفرت خلال عيد الإضحى الفارط على 31806 أضاحي موزّعة إلى 21992 خرفان أكثر من 25 كلغ، والبقية بين "بركوس" و"برشني" تابعة لمربين خواص وشركات إحياء وتنمية فلاحية وديوان الأراضي الدولية.